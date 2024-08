Luis Alberto Posada cantará gratis tras polémica por ausencia en concierto: “¿Esta vez se presentará?”, se preguntan seguidores

La ausencia de Posada en el evento desató una ola de especulaciones y críticas en redes sociales, especialmente después de que los organizadores del ‘Cantinazo’ afirmaran que el artista no llegó a tiempo para presentarse. Sin embargo, el cantante publicó un comunicado en el que ofreció su versión de los hechos, desmintiendo las afirmaciones de los organizadores y aclarando que él y su equipo se encontraban afuera del recinto , pero que, según él, se les negó la entrada.

Varios de los seguidores del cantante popular se han preguntado sobre si “¿esta vez se presentará?”. “Esperamos que no nos falle” y “queremos verlo”, son algunos de los comentarios en la publicación.

La polémica por el ‘Cantinazo de Palmahía’

“Estas declaraciones no solo no atentan a la verdad, sino que mancillan mi imagen y mi buen nombre y, además, pudieron haber generado un disturbio o un caos, cosa que gracias a la decencia de la gente de Medellín, no sucedió”, expresó el cantante.