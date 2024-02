Mabel Moreno expuso cruda situación con su exesposo; la minimizaba y señalaba por ser actriz: “Qué lobera”

Mabel Moreno habló de ex que la minimizaba por ser actriz

“ Me decía: ‘Ay, qué lobera que seas actriz, que pereza que actúes’. Cosas muy inconscientes que te van empezando a desdibujar y a minimizar y el problema es que uno empieza a comprar esas ideas para mantener un matrimonio ”, comentó en la edición, plasmando la forma despectiva en la que se refería a ella su ex.

Aunque la celebridad nunca reveló la identidad de aquel hombre, sí contó que se casaron y duraron 10 años, pero luego se divorció. A pesar de los malestares emocionales, no negó a Aló que se volvería a casar y a disfrutar de una nueva oportunidad.

“Mi matrimonio me hacía infeliz. Mi exesposo no toleraba mi trabajo, odiaba la actuación entonces me sentía frustrada y juzgada, así que tomé la decisión de divorciarme y mi vida cambio. Sané y seguí adelante”, mencionó.