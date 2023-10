Mado Martínez hace un viaje al centro de lo insólito con su nuevo libro Misterios del mundo, con historias paranormales ideales para este mes de octubre

Mado Martínez no solo envuelve con su acento español y su look con atisbos de punk, rebeldía y picardía; también lo hace con la humanidad, la sencillez y la emotividad que habla de su amplia experiencia buscando la verdad detrás de asuntos paranormales que suceden alrededor del mundo, teniendo muy clara una premisa fundamental: “hay cosas que tiene explicación, como otras que no”.

La periodista ya tiene una amplia experiencia escribiendo textos en forma de ensayo, novela de ficción y reportaje, pero en su nuevo libro titulado Misterios del mundo, hace una compilación de todo expertise en las letras, contando historias que los amantes del misterio, la oscuridad, los entes extrasensoriales y lugares embrujados, entre muchos más temas paranormales, van a disfrutar.

Mado habló con SEMANA de su nuevo libro:

S. ¿Por qué surgió la idea de compilar como las mejores investigaciones, experiencias, anécdotas en un libro que se llama Misterios del mundo?

M.M. Pues no sé si las mejores, pero sí son las vivencias que me han dejado incluir en el libro, porque como has visto tiene casi 400 páginas y si metíamos todo teníamos que publicar tres tomos. Yo he dedicado mi vida al misterio. Son más de 15 años en busca del misterio alrededor del planeta y la verdad, siempre ha prevalecido la ilusión de la niña que vive siempre prendida en mi pecho, porque yo siempre he conservado esa fascinación por lo misterioso a pesar de los años, tratando siempre de estar equilibrada, no, tirándome nunca, ni por el tobogán de la credibilidad, ni tampoco por el escepticismo, siempre teniendo la humildad de admitir que hay cosas que no tienen explicación y otras que sí.

S. ¿Por qué te llama tanto la atención el misterio?

M.M. La vida misma tiene muchas cosas que son un misterio y me sigue llamando la atención porque pienso que son bonitas, son muy humanas y con ellas es que he compuesto todas estas historias de Misterios del mundo, también dando siempre todas las versiones, porque yo soy antropóloga y mi especialidad son los sistemas de creencias, la antropología de la religión es lo que más me fascina.

S. ¿Cómo lograr dar con estas historias misteriosas en particular que se leen en el libro?

M.M. Para mí las experiencias tienen un valor muy especial. Creo que soy una mujer que escucha, me encanta escuchar a la gente, me encanta escuchar sus historias y eso es lo que me parece valioso. La gente que conoces en el camino es la que te cuenta la historia que vale la pena reseñar. Siempre he dicho que el patrimonio oral y las historias que te cuentan es muy grande y eso hay que conservarlo, hay que escribirlo y hay que divulgar que, en realidad, los misterios del mundo no de fenómenos, sino de personas, de las que te cuentan su experiencia y las cosas que te enseñan el camino.

S. ¿De quién fue la idea de maquetar el libro de la forma didáctica y dinámica en la que se puede leer?

M.M. Bueno, es que yo vengo del mundo del periodismo. Sigo publicando reportajes, sigo teniendo mi programa en La rosa de los vientos de Onda Cero todos los fines de semana y claro, a la final mitad periodista, mitad antropólogo, mitad Indiana Jones… Yo quería que se que se plasmará un poco del el libro, ese espíritu casi de detective, del insólito… Que se viera lo que he encontrado esto en este periódico y estos son los testimonios, pero la ciencia dice esto, pero el otro no... Que tuviera un aspecto fresco, reporteril. Que el lector también sintiera que estaba leyendo como un cuaderno de campo.

S. En el índice de los capítulos hay muchas experiencias, muchas entidades, muchos casos… ¿Cómo se hizo la curaduría de los temas?

Bueno, pues la verdad es que el mundo del misterio es tan vasto y hay tantos fenómenos fronterizos, tantas historias, tantos reportajes de países tan diversos como Canadá, Bulgaria, Colombia, Perú, México, Escocia, Francia... Son también tantos los lugares y tan variados; y tantos los testimonios y las historias que he ido recogiendo a lo largo de los años, que al final he tratado de recopilar en este libro una nutrida muestra de los misterios más relacionados con los temas sobrenaturales, seleccionando dos o tres casos de cada tema.

He querido hacer un balance, coger unos casitos de España, otros de Colombia, otros de Perú, otros de México… Y bueno, vendrán futuras publicaciones en futuras ediciones.

S. O sea, esto es como el primer paso de una gran saga paranormal…

M.M. Claro, exacto. Es decir, que vendrán más libros o ensayos o publicaciones de acuerdo a lo que se pueda contar.

S. ¿Cuál es el caso que sí o sí no podemos dejar de leer en este libro?

M.M. Uff, me lo pones muy difícil porque a ver, realmente aquí hay casos espeluznantes y otros que no lo son tanto, otros que son conmovedores… Muchas historias también, que tiene que ver con el mundo de estos fenómenos fronterizos, los fantasmas, las casas encantadas, tienen que ver con el amor, con la memoria histórica, con el hecho de que aquí pasó algo que no queremos que se olvide.