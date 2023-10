Los posibles cambios del Nobel de Literatura: un reconocimiento a la libertad de expresión

En cuanto al Premio Nobel de Literatura, otro de los galardones emblemáticos, los nombres que circulan incluyen a la autora y crítica rusa Lyudmila Ulitskaya, a la escritora china Can Xue, al británico Salman Rushdie, a la autora estadounidense y caribeña Jamaica Kincaid y al dramaturgo noruego Jon Fosse. (Photo by Georg Wendt/picture alliance via Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I