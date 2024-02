Majida Issa destapó que casi pierde su casa por dura situación laboral: “No tenía cómo pagar las cuotas”

“En ese momento tuve un tiempo largo sin trabajo y yo me había metido a ese préstamo para comprar ese apartamento que para mí significaban muchas cosas, porque era de ella, pero ya no tenía cómo pagar las cuotas. Uno tiene que ser realista y si no tengo cómo pagar, es mejor vender esto. Puse el letrero, pero acá tengo que hablar de un ángel muy importante en mi vida que es Deisy Marroquín (su mánager). Ella me dijo: ‘Quita eso ya. Así tenga que pagar las cuotas que vienen, tú vas a tener trabajo muy pronto y vas a tener como pagar ese apartamento, así que quita ese letrero”, comentó la artista.