Majida Issa hizo una millonaria compra que sorprendió a sus miles de seguidores

Majida Margarita Issa es una de las actrices y cantantes más queridas por los colombianos gracias a los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera profesional.

Nació en San Andrés Islas en 1981, en una familia que desde un inicio se ha dedicado a la actuación, siendo nieta de Teresa Gutiérrez, recordada por su participación en Los Reyes, Mujeres asesinas y “Los victorinos; además, es sobrina de Miguel Varoni a quien muchos recuerdan por su papel en Pedro El Escamoso y también es familiar de María Margarita Giraldo.

La fama de esta hermosa mujer ha ido incrementando exponencialmente con el tiempo, pero esto más que todo estalló cuando llevó a cabo el papel protagónico de Yésica Beltrán, alias ‘La Diabla’ en la exitosa serie de Telemundo, “Sin senos si hay paraíso”.

Gracias a este papel tuvo dos nominaciones a villana favorita de la serie en 2017, donde no salió victoriosa, pero en 2018 ganó en esa misma categoría. Desde ese momento su carrera se catapultó y hoy es una de las actrices más reconocidas no solo en Colombia, sino en países como México y Estados Unidos, que es donde ha llegado a transmitirse la novela.

“Me acercó a un público distinto. Ya muchas de las producciones que había hecho en Colombia se habían visto en otras partes, pero realmente ‘Sin senos sí hay paraíso’ me abrió las puertas a una audiencia diferente y de distintos lugares de Estados Unidos y América Latina, lugares que pude visitar y también a través de las redes tener una retroalimentación de mi trabajo, algo que antes no se tenía tanto porque estas herramientas no estaban. Eso abrió un camino muy especial y muy distinto y siempre voy a estar muy agradecida con este proyecto”, expresó la cantante en diálogo con el diario El Tiempo cuando le preguntaron qué significaba para ella haber estado en ese proyecto.

Esta mujer también ha demostrado sus dotes como cantante, pues interpretó a nada más y nada menos que a Helenita Vargas, en el proyecto audiovisual “La Ronca de oro”, en la que también se llevó un premio India Catalina por mejor actriz protagónica.

Igualmente, la respaldan otras novelas como “Lady, la vendedora de rosas”, “Corazones blindados”, “La Guzmán”, “Corazones blindados”, “El cartel de los sapos”, “La quiero a morir”, “Niños ricos, pobres padres”, “Pocholo” y “Tu voz Estéreo”.

‘Mujeres a la plancha’ es otro de los proyectos más grandes que tiene en el contexto artístico, siendo uno de los musicales preferidos por los capitalinos.

Por todo lo anterior, Issa es una de las actrices con más habilidades a la hora de presentarse frente a cualquier cámara, ya sea para novelas, películas, series y fotos.

Issa cuida y valora mucho a sus seguidores, por esa razón los mantiene al tanto de todo lo que hace, de su día a día, cuando le pasan cosas buenas y malas, de sus planes de vida, consejos y tips para llevar una vida más amena.

Tanta es su cercanía con la familia que ha creado en redes sociales que les comparte desde sus tristezas hasta sus más grandes logros.

Esta semana la actriz sorprendió a los usuarios de Instagram mostrándoles que con duro trabajo y disciplina se puede lograr lo que sea y en esta ocasión cumplió otra meta que era comprarse una nueva camionera de lujo, una Range Rover, reconocidas por ser las favoritas del clan Kardashian Jenner.

“Gracias familia @bravoauto.colombia 💙 Ustedes son de verdad increíbles. Everything I expected and more!”, fue el mensaje con el que acompañó el video en el que presumió su excéntrica adquisición, un carro de gama alta con el que siempre había soñado.

“woooo Maji felicidades por tu auto se ve fantástico, te amo!!! Saludos desde México, este año estás con todo mi Maji gracias por inspirar y compartir”; “Felicidades por eso has trabajado disfrútalo”; “Enhorabuena por tu nuevo coche 👏. Me encanta tu bonito estilo como La diabla 😉 hermosa”; “Dios mío, quién no se enamora de una mujer así demasiado hermosa ❤️❤️”, fueron algunos comentarios que recibió la actriz por su carro.