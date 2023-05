¿Exageración? Las sorprendentes exigencias de Miguel Varoni para la nueva versión de ‘Pedro el Escamoso’

Esta historia, original de Luis Felipe Salamanca, fue emitida entre 2001 y 2003 por Caracol Televisión. Durante el tiempo que estuvo al aire, barrió en el rating por quienes quedaron enganchados con la historia de amor de Pedro Coral y la doctora Paula.

Estreno de Pedro el Escamoso se dará muy pronto en Caracol T.V. - Foto: Redes sociales

De hecho, la producción arrasó en los premios India Catalina 2002, donde se hizo con las categorías Mejor telenovela, Mejor actor protagónico y Mejor libretista. En Venezuela y Estados Unidos también fue galardonada.

Ahora, según información dada a la revista Vea, Miguel Varoni, quien tuvo un cambio físico considerable el año pasado, volverá a enfundarse en el atuendo del personaje que lo llevó a la fama en todo el continente, aunque la historia de Pedrito, su hijo, ocuparía un primer plano en el relato en esta ocasión.

Esta nueva etapa de la historia volvería a contar con el talento de actores como Alina Lozano, Andrea Guzmán, Marcela Mar, Álvaro Bayona, Fernando Solórzano y Sandra Reyes, entre otros.

Es mucho el trabajo que hay por hacer, pues aún se encuentran en la etapa de casting para acabar de completar la totalidad del elenco que le dará vida a la historia de Pedro. Por esta razón, el actor se verá obligado a viajar constantemente al país para poder llevar a cabo esta segunda temporada.

Carlos Ochoa, el experto en farándula, reveló que el actor, mientras está en el rodaje de la nueva historia, dejaría su cargo de director creativo y vicepresidente de Producción de Telemundo Studios.

“¿Será cierto que sí viene Pedro, el escamoso parte 3? (...) Después de los supuestos problemas legales [Caracol y Telemundo] ya como que hicieron las paces estas cadenas importantes. ¡Estaría al peluche! Cuentan que Miguel Varoni volvería al país para meterse en las botas de ‘Pedrito Coral’ para esta tercera parte, en la alianza”, dijo el comunicador en un video publicado en su canal de YouTube.

Lo que no se sabe es si el actor Carlos Kajú, quien hizo el papel de Pedrito Coral, participará en esta producción. Hace pocos días el joven artista compartió un video en su perfil de TikTok en el que hablaba de los proyectos a los que estaba dedicado en la actualidad.

Carlos Kajú estuvo en el elenco de 'Pedro el escamoso' . - Foto: Tomadas de Instagram @carloskajuactor

“Ahora mismo viajo solo por todo México, un hermosísimo país (...) A lo largo de mi bella vida me he enamorado de una y mil veces de las mujeres, las que les soy agradecido por lo que me han dado”, expresó en el corto clip que se volvió tendencia en las redes sociales.

Varios de los que siguieron la historia de Pedro Coral están a la espera de que realmente se confirme dicha información y están a la expectativa de lo que pueda tratar dicha novela.

Uno de los detalles que se conoció a través del programa Lo Sé Todo es que Miguel Varoni ha hecho algunas exigencias para estar nuevamente en el elenco de la recordada telenovela. Una de estas es que debe ser él mismo quien escoja al actor que interprete al hijo de Pedro, pues asegura que debe existir buena conexión.

Según el medio, uno de los más opcionados para interpretar este personaje sería Emilio Pernia, el hijo del también actor Gregorio Pernia, quien se ha dedicado a formarse fuera del país, exactamente en Los Ángeles.

Por último, los presentadores dejaron saber que Varoni vendrá a Colombia exclusivamente a capacitar a los actores que quieran hacer el casting, quienes pasen deberán hacer un taller intensivo, pero se desconoce si de allí realizarán algún tipo de prueba para escoger a uno.

'Pedro, el escamoso': grabarían nueva temporada con Miguel Varoni. - Foto: Tomadas de Instagram @soyvaroni y fotograma, 35:18, Pedro el Escamoso Cap 1, Youtube/@caracolplay

Todo esto debe ser validado por el actor colombo-argentino, ya que tiene fechas estipuladas para poder cumplir con todos sus compromisos tanto en Estados Unidos como en Colombia, pues cabe recordar que él y su esposa se radicaron en Miami hace algunos años y por ende tendrían que estar viajando constantemente.