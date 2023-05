Majida Issa relata la dura situación de desempleo que enfrenta desde hace un año: “Sientes que nada está fluyendo”

Los seguidores de Majida Issa podrían imaginar que en su vida todo es perfecto, todavía más después de ganar el premio Platino, uno de los más importantes de la industria cinematográfica en Europa, en la categoría Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie, por su papel Noticia de un secuestro, interpretando a la periodista Paola Turbay.

También hay quienes pueden pensar que tras actuaciones como en Sin senos no hay paraíso, producción en la que actuó como antagonista, La Diabla, lo que le llueven son ofertas de trabajo. Pero no es así. En conversación con el programa televisivo Lo sé todo, de Canal 1, la actriz y cantante de 41 años reveló que lleva ya un año de desempleo.

Majida Issa en 'Noticia de un secuestro'. - Foto: Foto: Prime Video

“Desde que yo hice Noticia de un secuestro, que fue en mayo del año pasado, llevo casi un año sin trabajo. Yo creo que lo más difícil cuando no estás trabajando es que sientes que nada está fluyendo y frustración porque de pronto no te salieron los proyectos que tú querías”, expuso.

Pese al prestigio internacional que tiene Majida Issa, no ocultó lo difícil que es lidiar con las temporadas de desempleo, no solo por lo económico, sino por lo mental, debido a que se puede llegar a perder confianza en sí misma.

“Cuando llevas cinco castings, seis castings, y la respuesta es no, no, no, yo creo que lo más difícil es controlar la cabeza y decir: ‘Okay, no es para mí. Respira’”, comentó.

Majida Issa también contó, sin tapujos, lo que le costó volver a actuar debido al parón que hubo en el mundo de la industria del cine y la televisión por la pandemia.

“Sin lugar a dudas el año pasado fue muy confrontante, muy duro. Después de la pandemia, volver a arrancar otra vez para mí fue difícil; emocionalmente también lo fue. Lo difícil está en trabajar con la respuesta ‘no’, que es una constante en nuestra carrera. Uno debe aprender a lidiar con eso”, agregó.

Majida Issa interpretó a Paola Turbay en la miniserie 'Noticia de un secuestro'. - Foto: Foto: Prime Video

Entre otras, la actriz también fue preguntada por el sentimiento cuando se vio ganadora del premio Platino y confesó que realmente no creyó que lo fuera a obtener.

“No saben la felicidad que siento de tener este premio, pero sobre todo por este personaje y con este producto tan increíble, que es Noticia de un secuestro. Pero no esperaba que fuera la ganadora de esa categoría porque tengo gran admiración por mis compañeras y sinceramente pensé que ese premio era para Amparo Noguera. Yo no sé por qué uno nunca piensa que es pa’uno. Me hubiera encantado pensar que era para mí, para haber preparado el discurso”, expresó Majida Issa.

Su faceta como cantante

Nieta de la recordada actriz Teresa Gutiérrez, Majida Issa se considera una privilegiada, pues sin proponérselo en su carrera actoral se ha topado con personajes que le han exigido cantar, como el de la artista vallecaucana Helenita Vargas.

“Soy una actriz que canta, aunque mi acercamiento a la música fue a través del teatro musical, pues estudié teatro, antes de hacer televisión. Y, poco a poco, me fueron llegando personajes que cantaban, como cuando hice las bioseries La Roca de Oro y Alejandra Guzmán”, relató la actriz en SEMANA, apenas una semana atrás.

Majida Issa también es recordada por papeles como el de La Diabla, en 'Sin senos no hay paraíso'. Foto: Instagram @majidaissa - Foto: Foto: Instagram @majidaissa

Además, desde hace siete años hace parte del espectáculo Planchado el despecho, que en mayo próximo comienza una nueva temporada en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

Y ese trasegar por la música la ha llevado por caminos insospechados. Fue así como terminó nominada al Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de música ranchera, con Nocturna. “No lo podía creer. La música me ha traído sorpresas muy hermosas, porque no tengo disquera, yo trabajo independiente, pero mis personajes me han llevado por todos los géneros”.