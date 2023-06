Maluma se destapó sobre cómo fue convencer a Madonna de presentarse junto a él en Medellín; aseguró que “no fue fácil”

Maluma se posicionó en la industria musical como uno de los grandes representantes del género urbano, debido a todo su profesionalismo, su talento, su voz y su belleza. El paisa conquistó con sus movimientos, su estilo y sus letras, ganando reconocimiento internacional.

El cantante paisa causó furor en el género urbano. - Foto: Foto: YouTube MALUMA, canción COCOLOCO, minuto 0:21.

El cantante impactó en su carrera con un concierto gigante que dio en Medellín, donde reunió a varios colegas y amigos de la música. El colombiano logró impactar con sus temas, plasmando puestas en escena que dejaron sin palabras a miles de fanáticos.

No obstante, tras un año desde que se realizó este show en abril de 2022 en el Atanasio Girardot, Maluma habló de nuevo sobre esta anécdota que marcó su carrera, recordando un poco de cómo fue el proceso para crear este evento. El antioqueño fue invitado a un programa español, donde se sinceró y terminó revelando detalles de esta idea que dejó huella en su realidad como artista.

Maluma se sinceró sobre situación que pasó con Madonna. - Foto: Cuenta de Instagram @maluma

De acuerdo con lo que se pudo observar, Maluma estuvo en El Hormiguero e hizo confesiones relacionadas a los invitados que estuvieron en aquel concierto. El cantante urbano se centró en Madonna, quien sorprendió a los asistentes del show, pues nadie se esperaba que la celebridad del pop estuviera incluida en la lista de rostros famosos que cantarían con el Pretty boy.

Según mencionó, Madonna estuvo a punto de cancelarle esta participación en el concierto, debido a varias “situaciones” que se le presentaron. El colombiano recurrió a todo para convencerla, pidiéndole el favor de que no le fuera a fallar en aquel momento importante de su carrera.

“Ocho días antes del concierto me canceló. Me dijo que no podía porque tenía compromisos personales, que tenía que hacer cosas con su familia... Yo casi me muero. Lo siento, reina, tú eres la diosa, la mamá de los pollitos, pero no me puedes quedar mal, por favor”, indicó en la entrevista.

Madonna y Maluma en Medellín. Foto: Instagram @Madonna - Foto: Madonna y Maluma en Medellín Foto: Instagram @Madonna

No obstante, la artista aceptó bajo una condición y terminó quedándose en la casa del paisa, sumando un grupo de personas de su equipo, los cuales convivirían por unos días en aquel lugar. El espacio quedó reducido para un total de 27 personas, las cuales se enfrentaron a un inesperado suceso con la energía.

“Le rogué. Le volví a llamar y me dice: ‘la única forma es que vaya de entrada y salida; voy allá, hacemos los ensayos, hago el concierto y me regreso’. Le dije ‘bueno, ¿te quieres quedar en mi casa?’ Y ella me dijo: ‘Claro, no hay ningún problema, me encantaría quedarme en tu casa’. No fue nada fácil porque no era ella sola, era todo su equipo de trabajo. Si no me equivoco eran 27 personas en la casa”, relató.

“Se quemó la planta de luz de la casa, pues de energía, claro, por exceso de uso... Eran 27 personas. Me llama ella a los gritos ‘¡Juan Luis! ¡Tu casa no tiene energía! ¡¿Qué carajos voy a hacer?!’. Le dije: ‘Ramito, ayúdame’”, agregó, buscando poner más plantas de luz para evitar sobrecargas.

Madonna se presentó en 2022 en el concierto que dio Maluma en Medellín. - Foto: Fotograma, 1:23, Madonna, Maluma - Medellín, YouTube- Madonna

Maluma mencionó que Madonna se sorprendió mucho al ver el gran público al que se estaba presentando, pues el escenario se ubicó en el centro y no en un lateral como en otras ocasiones.

Allí recordó un consejo y un mensaje que le dio la estrella del pop en una entrevista para Rolling Stone como parte del concepto Musicians On Musicians, relacionadas con su profesión en el mundo artístico: “Tu carrera irá en muchas direcciones. Tendrás subidas y ―lo siento― también bajadas, porque así es la vida”, recordó.

Maluma siempre fue claro en que la cantante marcó su carrera y poder trabajar con ella significó bastante en todo su crecimiento personal y creativo.