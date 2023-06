Manuela Gómez estrena nuevo ‘look’ muy al estilo Barbie

Manuela Gómez es una de las mujeres más polémicas y vigentes de la farándula nacional, todo por su carácter fuerte y sus encontrones con otras luminarias del país. Sin embargo, ella también tiene una personalidad arrolladora que enamora a muchos, más cuando cambia constantemente su imagen para que sus fans siempre vean algo nuevo en sus redes sociales, donde publica asuntos de sus marcas, sus gustos y sus participaciones en shows televisivos.

Esta vez, la paisa deslumbró con un cambio de look que muchos ya veían venir, pues Manuela ha expresado en varias ocasiones que le gusta estar evolucionando constantemente y por ende su imagen también cambia radicalmente. Ahora es su pelo el que luce de un color diferente y lo ha mostrado en un álbum de fotos en su cuenta principal de Instagram.

Manuela Gómez - Foto: Imagen tomada de la cuenta en Instagram: manugomezfranco1

“El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo🤩🤩”, fue la frase con la que tituló su nuevo cambio de ‘look’, que se centra en una melena rosada en ondas que enmarca su rostro a la perfección, asunto que no fue ajeno a sus más de 2,3 millones de seguidores, quienes se decantaron en likes y comentarios positivos para la también empresaria.

“Tiembla Kim Kardashian”, “Muy linda ❤️”, “Qué bella, ese tono de cabello me encanta, super-Manuela”, “Qué hermosa 🙌❤️”, “Qué bonita, todos los colores te lucen”, “Simplemente hermosa. La número 5 te ves como una barbie 😍”, “Tooooop🔥 regiaaaaa”, “Divina mi Manu ✨👑🌸”, “Qué preciosa Manu❤️”, “Mamita hermosa, te quiero desde el reality”, son algunos de los comentarios que le dejan a Manuela en su publicación.

La enfermedad de Manuela

Manuela también ha tenido sus altibajos y bajo esa capa de mujer fuerte e invencible que siempre muestra, hay una joven que ha tenido que superar diferentes obstáculos y padecimientos, como el que confesó a través de sus historias de Instagram, revelando que padece una enfermedad que le afecta la visión y que es una bomba de tiempo en la vida de la paisa.

Se trata de un parásito que se aloja en el ojo y que una vez allá se quedará de por vida, pues no hay forma de desalojarlo de dicho órgano, tal como Manuela lo relató en su video. “Es que la toxoplasmosis nunca se quita, yo todavía tengo toxoplasmosis en el ojo, en cualquier momento se puede despertar, me puede dejar ciega, si paso muchos niveles de estrés, de depresión, de angustia, de muchas cosas, pero eso es para toda la vida”, declaró la antioqueña.

Manuela Gómez - Foto: Survivor: la isla de los famosos

Pero esto no es lo único que ha aquejado a Manuela. En otra de las dinámicas que Gómez siempre hace en su perfil de Instagram, un usuario le preguntó por uno de los sucesos más difíciles de su vida, que la llevó incluso a generar muchos escándalos que terminaron volviéndose virales.

“Manu, ¿cómo hiciste para cambiar dejando el alcohol? Yo quiero un cambio”, fue la cuestión del cibernauta. Ante la pregunta, Gómez abrió su corazón con ese seguidor respecto a la lucha que dio tiempo atrás contra el alcohol, dado que no estaba atravesando los mejores momentos y estaba “superalcoholizada”.

“Les voy a decir la verdad. Estaba superalcoholizada, muchos problemas, muchas angustias, depresiones, las cosas no me salían bien. Entonces ahogaba las penas en el alcohol, pero empecé a cambiar eso, empecé a dejar muchísimo la bebida”, respondió en Instagram. Además, aseguró que ya casi no ingiere licor, también para evitar la depresión.

La empresaria no aguantó ni una semana en el programa de supervivencia. Instagram. - Foto: Instagram: @manugomezfranco1

“Ya casi no tomo y cuando me tomo algún traguito soy supermedida pa’ no emborracharme, ni pa’ hacer el show. Evitar que me dé depresión, cuando uno está borracho a veces le da depresión. Entonces trato de no emborracharme, a veces salgo de fiesta y, obviamente, me hidrato bastante para no emborracharme. La idea es pasarla rico, pero no al borde de estar tirado de la borrachera. Ya no, esa parte también la cambié”, agregó la ex Protagonistas de Nuestra Tele.