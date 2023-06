“Una sonrisa tuya es mi debilidad”, emotivo mensaje de Shakira a sus padres y seis noticias más de la semana

Aunque desde su lanzamiento se supo que Acróstico, la más reciente canción de Shakira, estaba dedicada a sus hijos, Sasha y Milan, la propia artista ha aclarado que se trata en realidad de una canción de amor.

Y así lo corroboró con una reciente publicación en Instagram, donde esta canción suena de fondo mientras aparecen varias imágenes de los otros grandes amores de su vida: sus padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll. “Una sonrisa tuya es mi debilidad”, escribió la estrella de la música junto a este compendio de imágenes de besos, sonrisas y abrazos.

Es que no han sido días fáciles para ninguno de los dos. Actualmente, Mebarak, de 91 años, se encuentra estable de salud, luego de dos hospitalizaciones de urgencia, una de ellas como consecuencia de una caída que tuvo en 2022. Y su traslado desde Barcelona, donde hasta hace poco vivía la colombiana, fue necesario hacerse en un avión ambulancia, con médicos y personal especializado para atender cualquier eventualidad en el viaje.

Doña Nidia ha tenido quebrantos de salud y también debió ser hospitalizada de emergencia, en marzo pasado, en Barcelona, por una trombosis en una pierna. Ambos padres están ahora en Barranquilla recuperándose.

El consentido de Grisales

Pipe Bueno - Foto: getty images

Después de varios meses de rumores, ya es un hecho quién es el jurado que regresa al escenario de Yo me llamo, el show de talentos del Canal Caracol que busca al doble perfecto de la música.

Siguiendo la tradición de tener a un cantante reconocido de la música popular entre sus filas para acompañar a Amparo Grisales y César Escola, el canal apostó por el regreso del artista caleño Pipe Bueno, que por estos días vive un gran momento en su carrera a nivel internacional, en el que ha logrado ganarse un espacio entre el público mexicano.

Todo indica que detrás de ese regreso estuvo la ‘presión’ de Grisales, debido a que en anteriores ediciones tuvo numerosas peleas con Jessi Uribe y Yeison Jiménez. Personal de la producción asegura que la mala relación se dio especialmente entre este último y ella. Cuentan que las discusiones fuera del aire eran reiteradas y que las peleas que los televidentes veían al aire no eran nada comparado con lo que pasaba fuera de cámaras.

Un abuelo convertido en padre

Al Pacino, actor reconocido por participar en películas de culto como El Padrino, Scarface y Fuego contra fuego - Foto: reuters

Parece que en Hollywood están de moda los padres tardíos. Que lo digan Robert de Niro, que este 2023, a sus 79 años, le dio la bienvenida a su séptimo hijo. Ahora, otro grande del cine, Al Pacino, revivió la emoción de la paternidad.

A sus 83 años, se convertirá en padre de nuevo. Su pareja, Noor Alfallah, de 29 años, está esperando un hijo. El representante de Al Pacino confirmó la noticia a varios medios de comunicación, entre ellos People, The Hollywood Reporter y E.W.A.

El actor, reconocido por sus brillantes interpretaciones en películas de culto como Scarface (1983) y la trilogía El padrino, tiene ya otros tres hijos: dos con Beverly D’Angelo y uno con Jan Tarrant.

En 2014, Pacino le contó a la revista The New Yorker cómo el hecho de que su padre los abandonara a él y a su madre cuando tenía 2 años marcó la relación con sus hijos. “Es el eslabón perdido, por así decirlo”, dijo. “Tener hijos me ha ayudado mucho. Sabía conscientemente que no quería ser como mi padre. Quería estar ahí. Tengo tres hijos. Soy responsable de ellos. Formo parte de su vida. Cuando no estoy, es molesto para mí y para ellos”.

¿Preocupa la salud de Julio?

Preocupación por la salud de Julio Iglesias. - Foto: getty images

La salud del cantante español Julio Iglesias viene acaparando los titulares de la prensa en los últimos años. Se dice que el legendario artista ya siente el peso de la edad, debe movilizarse en silla de ruedas y hasta ha olvidado las letras de sus canciones.

Desde Bahamas, en donde vive en compañía de su esposa y sus hijos, se vio obligado a desmentir que su salud esté deteriorada. “Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”, arrancó diciendo en su Instagram.

“De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM (de puta madre), pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, aseguró el cantante de 79 años.

“No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad”, expresó con rabia el intérprete.

Flora, muy solidaria

Flora Martínez, actriz colombiana - Foto: getty images

Flora Martínez, que hace poco reveló que este año se estrenará como directora de cine, no ha dejado de lado una de las facetas artísticas que más disfruta: el canto. La actriz, recordada por sus papeles en Rosario Tijeras y Vecinos, ha realizado múltiples giras internacionales como cantante, tanto con su obra Frida libre, como con su trío jazz, interpretando reconocidos boleros, bossa novas, éxitos del pop mundial, tradicional mexicana y colombiana, entre otros géneros, acompañada de piano, contrabajo y batería.

Este año retomará su vida en la música por una noble causa: un concierto a beneficio de la Fundación del Quemado: Piel para Renacer, que desde hace 27 años brinda apoyo a personas con necesidades de trasplante de piel. En este tiempo, ha realizado más de 2.500 cirugías, atendiendo a más de 2.000 pacientes.

Flora Martínez se presentará junto al grupo Gracias por la Música, que se dedica a rendir tributo a ABBA, este 24 de junio en el Teatro Cafam de las Artes, de Bogotá.

El regreso de Manuela

Otro gran regreso que supone Perfil falso es el de la actriz Manuela González - Foto: Renata Bolivar-Netflix

Netflix descubrió que las series made in Colombia le generan tremenda audiencia. Y por eso, el pasado 31 de mayo, estrenó una nueva producción con sabor nacional: Perfil falso, que desnuda los peligros de las redes sociales y que se rodó en Cartagena con actores colombianos y mexicanos.

Dicha serie supone el regreso a la pantalla chica de grandes de la televisión colombiana como Víctor Mallarino, célebre por grandes interpretaciones en seriados como ¡Quieta, Margarita!, El inútil y La baby sister. Otro gran regreso que supone Perfil falso es el de la actriz Manuela González, que estará en la piel de Ángela, como se llama su personaje. La más reciente aparición de Manuela González en un dramatizado se dio en 2021, cuando formó parte de De brutas, nada, de Prime Video.