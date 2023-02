Mari Manotas pensó su separación con Alejandro Riaño durante varios años ¿por qué?

Una de las rupturas más comentadas el año pasado fue la del comediante Alejandro Riaño con la empresaria Mari Manotas. Muchos de sus seguidores no daban fe de la confirmación, a pesar que semanas antes ya se comenzaba a especular en diferentes portales que las cosas entre ellos no estaban muy bien del todo. Aunque se le vio en varias oportunidades compartir juntos, tras la separación, ellos fueron claros en que la camaradería se mantenía por el bienestar de los niños.

En la actualidad, las cosas entre ellos se manejan de manera muy cordial. Cabe destacar que desde que se anunció la separación ninguno de los se había referido a los detalles que los había llevado a tomar la determinación de no seguir más. Los dos ahora están disfrutando, cada uno por su lado, de nuevas etapas en su vida y están entregados nuevamente al amor.

Este martes 21 de febrero, la empresaria fue una de las invitadas al programa del Canal Caracol “Día a Día” y reveló algunos detalles sobre la ruptura. De acuerdo con la vallecaucana las cosas con el comediante y actor no estaban del todo bien, pero el proceso no se dio de la noche a la mañana, fue bastante lento. Tanto que los problemas ya se venían dando desde años atrás.

La creadora de contenido estuvo en Día a Día - Foto: @marimanotas

Según lo que relató la también influenciadora, fueron cerca de tres años los que intentaron arreglar las cosas. Estaban tratando de que el matrimonio funcionara más que todo por el cariño que existía entre ellos dos y porque su hija Matilde estaba de por medio. El embarazo de gemelos se convirtió en un motivo más para tratar de salvar la relación que tenían. Aseguró que lo intentaron porque “uno quiere tener la familia a la que está acostumbrada”.

Los dos también acudieron a terapia. Manotas dijo que sus padres estuvieron casados toda la vida, pero no eran felices y después de reflexionar se dio cuenta de que no podía quedarse en los mismos ciclos. “No se puede normalizar vivir en ese vacío, en esa tristeza”. En varias oportunidades ella se quedó esperándolo a él, pero no llegaba.

La vallecaucana reveló que pensó mucho sobre la separación con Alejandro Riaño - Foto: @marimanotas

En medio de la entrevista aconsejó a otras personas que puedan estar pasando por ese mismo proceso a no quedarse en él y tomar la decisión que las haga feliz, que no le tengan miedo a los señalamientos porque a fin de cuenta están detrás de su tranquilidad.

Mari Manotas ha dado a conocer que ya tiene una nueva pareja y que está muy feliz con la nueva oportunidad que le brinda el amor. Aunque Alejandro Riaño no ha hecho nada público, sí se ha rumorado que está saliendo con una persona, pues se le vio acompañado en el concierto de Bad Bunny en Bogotá.

La vallecaucana ha sido muy abierta en el tema de su nuevo amor y ha compartido varios contenidos junto a él, uno de esos fue un viaje en un crucero que hicieron donde ella recibió críticas por mostrarse en tan poco tiempo con un hombre y porque, según los internautas, se estaba gastando el dinero de su expareja.

Alejandro Riaño y Mari Manotas se separaron pero tienen una buena relación por sus hijos. - Foto: Instagram: @alejandroria

“Tengo que confesar que me reí mucho haciendo este video. De ahora en adelante así responderé a los ‘haters’”, escribió junto al clip, e inició diciendo: “¿Y qué se supone que tiene que hacer uno, entonces? ¿Quedarse en la cama llorando? ¿Arroparse con los billetes? ¡Ya sé! Decirle al ex que vuelva con uno y así devolverle la plata”.

En la argumentación que dio la emprendedora mencionó a los tres hijos que tuvo con el comediante. “Tengo tres hijos, y ellos cuestan un montón y a lo que está el dólar. Hay que pagar colegio, universidad, juguetes, ropa, comida, la señora que ayuda en la casa. Obvio, eso ocupa una parte de esa plata porque no todo es para uno”.