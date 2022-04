Video | “Me dediqué a no vivir bajo su sombra”: Mari Manotas habla sobre relación con Riaño

María Manotas, creadora de contenidos y emprendedora colombiana, sorprendió hace unos días a todos sus seguidores al anunciar que se separó oficialmente de Alejandro Riaño, tras más de tres años de matrimonio.

“Hoy queremos contarles, para acabar con los chismes [sic], que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar nuestra relación de pareja. Entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos como padres y amigos”, precisó en su momento en Instagram.

La empresaria, de igual manera, habló en exclusiva con SEMANA sobre este tema y admitió que el exponencial éxito que empezó a tener el comediante en los últimos años tuvo algo que ver con el deterioro de la relación sentimental.

Pese a que las cosas no funcionaron al final, la vallecaucana aseguró que todavía se lleva bastante bien con el reconocido humorista. Asimismo, puntualizó que se ayudan mutuamente para que a sus tres pequeños hijos no les falte nada.

“En cierto modo, ese éxito hace parte de las razones por las que decidimos separarnos. Cada uno se dedicó a trabajar en lo suyo, yo me dediqué a crear mis empresas. También me enfoque en ser una persona y no vivir a la sombra de él. Lo apoyé hasta donde se pudo y hasta donde nos dio el amor”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Muchas veces, como dicen por ahí, todo lo del pobre es robado. Sin embargo, aquí se ha trabajado duro y Alejo no hace nada de lo que yo hago, pues no es arquitecto ni diseñador. Yo me he dedicado a hacer mucho mi empresa y mi propio nombre. Nada le quita el mérito a lo que he hecho”.

Por otro lado, la creadora de contenidos indicó que actualmente está enfocada en sus dos emprendimientos y en sacar adelante a sus tres pequeños hijos. Además, afirmó que muchas veces las mejores ideas y proyectos salen de los momentos más difíciles en la vida.

Manotas, incluso, señaló que cuando quedó en embarazo de Matilde, su primera hija, decidió que no se podía estancar por ser madre joven y creó Caoba Design, una empresa de arquitectura y diseño de interiores.

Además de Caoba, la vallecaucana lanzó recientemente su propia marca de productos para el cabello, llamada Everyday Love, la cual es completamente vegana y amigable con el medio ambiente.

Para la influenciadora colombiana es claro que su labor empresarial también debe tener un enfoque social, por lo que ha logrado ligar sus compañías con un proyecto que ayuda a diferentes familias de escasos recursos, ya que utiliza un porcentaje de sus ganancias para remoderales la casa y brindales todo lo que necesitan para que vivan de la mejor manera.

María Manotas explicó finalmente cómo es su día a día y cómo distribuye el tiempo para cumplir con todas las actividades que tiene, tanto en su trabajo como en su hogar.

“Es un reto diario, hay que tener mucha organización y disciplina. Obviamente, tengo alguien que me ayuda en la casa, ya que todos necesitamos ayuda. El papá también colabora porque los hombres también tienen que cuidar a los niños”, concluyó.