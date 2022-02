Esposa de Alejandro Riaño habló sobre cicatriz que le dejó cirugía estética

En 2021 nacieron los mellizos de Alejandro Riaño y Marialejandra Manotas, un embarazo que fue anunciado por la influenciadora a través de un video publicado en redes sociales, en el que mostró el momento justo cuando le dio la noticia a su esposo de que serían dos los bebés que llegarían a su hogar.

A partir de allí, Mari Manotas mostró el proceso que tuvo de su embarazo y los momentos especiales antes de la llegada de sus pequeños. Uno de ellos fue cuando la pareja se enteró del género de los pequeños, pues aunque algunos decían que podrían ser niñas, resultó que los dos nacieron varones.

Y es que el proceso de embarazo, además de cambiar la madurez de las mujeres, también les cambia su cuerpo, por lo que la empresaria ha decidido hablar de su proceso con toda la propiedad del caso, pues muchas de sus seguidoras le han preguntado sobre sus cuidados tras el nacimiento de Antonio y Agustín.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria contó que hace unos meses se realizó dos procedimientos quirúrgicos; el primero de ellos se llama lipectomía o abdominoplastia, el cual permite tensar los músculos abdominales y eliminar el exceso de piel y grasa, y el segundo, el cambio de sus implantes mamarios.

“Para los que no se dieron cuenta, tenía que hacerme una lipectomía en la piel que me había quedado de la diástasis abdominal, por todo el tema del embarazo de los dos bebés, pero también aproveché para cambiarme las prótesis porque ya era hora, me las tenía que cambiar el año pasado pero llegó la pandemia y después quedé embarazada, entonces le di espera y ahora me hice todo en uno”, explicó.

Igualmente dijo que con las prótesis mamarias llevaba 10 años y ya debían ser reemplazadas: “Yo tenía 200 de prótesis antes, pero después de lactar con los gemelos me quedó una más caída que la otra y así, entonces yo les pedí que se vieran muy naturales porque, de hecho, con las anteriores ni siquiera se notaba que estaba operada. Entonces me tuvieron que hacer la pexia mamaria, teniendo en cuenta que al sacar las prótesis viejas quedaba mucha piel sobrando, por lo que me puse 230 ahora”, agregó.

Sobre la cicatriz, la empresaria aseguró estar muy satisfecha con el resultado, pues casi no se le nota el lugar donde quedó ”nunca pensé que fuera a quedar tan bien“, escribió en una imagen publicada en sus historias.

Finalmente, la mujer hizo una reflexión sobre el cuerpo y la belleza que venden las redes sociales: “No te obsesiones con el cuerpo que la vida tiene miles de facetas más, nunca hay “belleza” suficiente para ser feliz porque la felicidad no se alcanza con un cuerpo o una cara, hay miles de cosas más que te hacen ser mujer y ser suficiente. Sé una mujer con muchos ángulos para que siempre te admires antes de buscar la admiración en otra persona”, dijo.

“¡Mujeres reales con procesos reales! Quiérete y quiérete tanto que siempre quieras trabajar en ti misma”, escribió Marialejandra.