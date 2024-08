Marilyn Patiño expuso drama que vive en Estados Unidos, tras muerte de su exesposo: “Me da pena, hasta he hecho aseo”

Marilyn Patiño lo cuenta todo: las amenazas, el exilio y el dolor tras el asesinato de su esposo. “No tengo un peso. No me da pena”

“Una vez llamaron a la oficina de mis abogados a decir que él tenía una deuda y que yo la había respaldado. A mí me empezaron a dañar la vida y a mi teléfono empezaron a llegar llamadas horribles amenazándome. Yo cogí mis maletas, me fui del país y no pienso volver porque, la verdad, me parece muy peligrosa la situación que está viviendo en Colombia” , dijo Patiño.

Como la actriz se vio obligada a empezar de cero, lo hizo laboralmente también, por lo que, lejos del mundo de la actuación, mencionó que trabajó como “camarera en un barco” y también dijo: “Mi carrera la tuve que poner en pausa [...] Me da mucha pena decir a veces que me ha tocado trabajar haciendo aseo, pero hasta he hecho aseo. El trabajo no es deshonra, pero mientras mis hijos están estudiando, yo me levanto rápido a hacer esos trabajos para poder subsistir”.