Firma de Abelardo de la Espriella acompañará legalmente a Marilyn Patiño en caso de la muerte de su exesposo

La actriz fue clara pidiendo que quieren que la dejen quieta y que no está dispuesta a recibir extorsiones o chantajes. Además, recalcó que el dolor lo llevaría en el interior de su familia y, por lo mismo, no hablaría del tema en los medios de comunicación.

La firma de abogados que la ayudará en el proceso

Igualmente, explicó que no están ejerciendo una representación penal en este momento, pues se especializan en casos de alto impacto mediático, proporcionando un acompañamiento legal integral en todo lo que se derive de este asunto. No obstante, no descartan considerar la representación de víctimas una vez se identifiquen los autores del crimen.