Más de $100.000 en pan y visita al spa: influenciadora expone las compras que hizo el ladrón que le robó su tarjeta débito

La siguiente compra, según continuó Villeta, fue en un spa donde le cobraron 200.000 pesos, sin embargo, no se detalla a qué servicios accedió.

“Mi parcero el ratero es la viva imagen de lo visto, pero no lo mantengo, porque se gastó otros 200.000 pesos” en una zapatería.

“Finalmente, como para no darme tan duro, se hizo una recarga de 10.000 pesos”, redondeó la joven en su recuento de las compras que presuntamente hizo el ladrón.

Me robaroooon amaaa ayuda 🥺

En la sección de comentarios hubo quienes le preguntaron por qué no bloqueó la tarjeta inmediatamente se la habían robado. No obstante, la mujer respondió diciendo que no se había dado cuenta sino hasta un buen tiempo después.