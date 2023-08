‘MasterChef Celebrity’: Carolina Acevedo se salió de casillas por comentario sobre su estrato

El famoso no se quedó callado: “No, no, no. A Barragán, no (...). Sí, acá tengo la ‘espinita’… Es que Caro me puso un delantal negro. Barragán es bien, al menos, me hace reír”. “¿Y Caro no?, ¿no es chistosa?”, dijo Rausch. A lo que el ‘Negrito’ aseguró “No (risa), no, nada. Son chistes estrato 6 y yo ‘humildón’, no van”.