“Come m…”: La ‘pupuchurra’ no aguantó más y estalló tras competencia de ‘MasterChef Celebrity’

Para la temporada de este año los desafíos culinarios se han visto más complejos, por lo que los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier han estado más exigentes que en temporadas pasadas, aunque no tenían demasiada fe en estos concursantes, pues no iniciaron mostrando sus mejores habilidades en la cocina, lo cual ha cambiado a lo largo del desarrollo.

Actitud y respuesta de Martha Isabel Bolaños que incomodó a todos en ‘Masterchef Celebrity’

En esta oportunidad, la actitud de Martha no fue la excepción, porque volvió a ser protagonista de una nueva pelea en el más reciente capítulo del reality , y por esto varios televidentes la catalogan como una de las participantes más problemáticas de todos los participantes que hacen parte del programa .

En la última y reciente prueba que se mostró en el programa, la cual era por parejas, ella terminó sin pareja, lo cual no fue un problema para ella, ya que en varias ocasiones ha mencionado que prefiere trabajar así, pero con lo que no contaba era con que su destino en la prueba se definiría luego de que ella abriera uno de los tres sobres que debía elegir.

Sin ninguna mala intención, y mientras ella se dirigía al lugar en el que tenía que hacer su elección, ‘El Negrito’ lanzó un comentario que la actriz no tomó de la mejor manera y le respondió con un insulto, lo cual no fue bien visto ni por los jurados, la conductora Claudia Bahamón, sus compañeros y los televidentes.

Fue tanta la mala suerte de la famosa que para su pesar el sobre que escogió al parecer fue el peor, pues le tocó quedarse sin cocinar, no pudo terminar el plato y para rematar le tocó ponerse de inmediato el delantal negro.

Por esto la actriz se dejó ver con más mal geni o, tanto que no pudo evitar llorar de la rabia y que tenía, y como era de esperarse culpó a algunos de sus compañeros por su mala suerte en la elección del sobre.

“Negro, me echó la sal. Ay no, yo no te voy a volver a hablar, todo fue culpa de él”, dijo Martha Isabel Bolaños.