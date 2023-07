“Me abracé a la almohada”: Iván Lalinde confesó lo duro que fue despedirse de su madre

Hablar de Iván Lalinde es hablar de uno de los presentadores más queridos de Colombia. Para nadie es un secreto que su carisma lo ha llevado a ganarse el afecto de sus seguidores, que están pendientes de cada paso que da este talentoso antioqueño.

El presentador es uno de los más reconocidos en Colombia. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

El mes de diciembre no fue el mejor para Iván, pues mientras para algunos es una época de celebración, para el presentador fue de profunda tristeza, pues el 22, de ese mes, falleció su querida madre.

Los últimos años han sido de fuertes pruebas para el presentador, pues su padre falleció durante la pandemia, víctima del covid-19 y hace poco su querida madre Tere Gallego de Lalinde, de 92 años.

Para el periodista, esa es una de las pérdidas que nunca se superan y de hecho en una entrevista dada para el programa Bravísimo de City Tv, Lalinde habló sobre el duelo y aseguró que para cada uno es un proceso muy personal que toma diferentes tiempos.

Iván Lalinde junto a su mamá, Tere Gallego. - Foto: Instagram

Al hablar del modo en el que él se despidió de su madre, empezó a recordar los momentos previos y señaló que ella venía luchando contra una neurisma abdominal.

“Yo ya me había despedido de ella, pero uno nunca está preparado para eso (...) mis hermanos me llamaron en la noche y me dijeron ‘gordo la mamá se puso malita, tuvimos que salir en ambulancia’, entonces para que estés pendiente”, relató Iván.

El presentador afirma que él alcanzó a pensar que su mamá se iba a morir ese día y decidió rezar, prender velitas e intentar despedirse de ella.

“Cuando me dijeron recé, lloré y prendí velitas (...) mis hermanos me dijeron ‘¿te esperamos’ y yo les dije ¿te esperamos pa’ qué? no, yo no voy a ver a mi mamá muerta y respeto mucho eso que mucha gente hace, de despedirse así, pero yo no, yo no quería ver el cuerpo frío de mi mamá”.

Iván continuó diciendo en la entrevista que llegó a Medellín y le sorprendió que todo el proceso fue muy rápido: “Había mucha paz en la casa y yo me metí al cuarto de ella como para despedirme y el olor, dijo con la voz entrecortada, abrí el clóset y ya no había nada, y yo ¡wow!”.

Con los ojos llenos de las lágrimas, Lalinde recordó: “me abracé a la almohada y me quedé ahí como una hora tranquilo, respirándola”.

En su narración, el presentador señaló que cuando salió del cuarto le preguntó a su hermana si ya el clóset de su mamá estaba vacío, a lo que ella le dijo que sí, que habían sacado las cosas de su madre de una vez.

Aunque todo pasó muy rápido y en un momento dado pudo tomar a Iván algo desprevenido, hoy asegura que fue lo mejor que pudo haber pasado en ese momento.

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. - Foto: Instagram

Cabe destacar que hace unos días también se pronunció a través de sus redes sociales con un video junto a su madre donde preguntó: ¿no que el tiempo lo cura todo?, pues para él ha sido una pérdida muy grande y no se ha podido reponer.

“Hoy 6 meses parecen años... Parecen años”, escribió el conductor del matutino Día a Día. Pese a que, en muchas ocasiones Iván Lalinde ha manifestado lo duro y difícil que ha sido el no tener a su madre consigo, se ha valido de fortaleza para cumplir al pie de la letra con cada una de sus rutinas diarias en donde el carisma y la espontaneidad lo han acompañado, aunque muchas veces se ha mostrado frágil, incluso frente a las cámaras.