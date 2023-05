Iván Lalinde recordó y habló sobre la petición que le hizo su hermano antes de morir; lo tomó por sorpresa

Iván Lalinde se convirtió en uno de los presentadores más famosos de la televisión colombiana, debido a la sólida trayectoria que construyó en los medios de comunicación. El paisa avanzó con paso firme, conquistando a miles de personas con su estilo, su personalidad y profesionalismo.

El presentador abrió las puertas de su vida personal en distintos momentos de su carrera. - Foto: Fotograma, 16:54, Iván Lalinde | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva

Sin embargo, a lo largo del tiempo, el periodista tuvo que lidiar y enfrentar distintas situaciones complejas en su espacio personal, tal y como la muerte de seres amados. El antioqueño despidió a sus padres, a algunos hermanos y amigos, por lo que actualmente recuerda con nostalgia estos episodios que lo marcaron de una u otra forma.

Recientemente, Iván Lalinde estuvo como invitado en un espacio de Laura Acuña, donde quiso relatar un poco de cómo fue su experiencia al tener que despedirse de su hermano Humberto, quien perdió la vida por un tumor cerebral que apareció y lo deterioró por completo. El presentador no dudó en contar sobre esta vivencia, mencionando lo duro que fue al ver todo el proceso que llevó su familia.

El periodista recordó la muerte de su hermano. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

“Ya no se le podía dar nada de comida, yo le decía: “descansa, hu$%, descansa, te tenés que morir ya, los papás van a estar bien”, dijo al inicio de un clip que compartió Laura Acuña.

Al hablar sobre esta situación personal, la presentadora colombiana fue clara en que para ella era “antinatural” que una madre viera a sus hijos morir, pues el orden de la vida no correspondía a esto y debería ser al contrario. “Es antinatural, ninguna mamá debería tener que enterrar a un hijo, no es el orden de la vida, no es lo que debe pasar”, afirmó la santandereana.

Laura Acuña entrevistó a Iván Lalinde sobre la muerte de sus familiares. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@lauraacunaayala

Iván Lalinde fue claro en que sus padres ya habían atravesado un fuerte camino al ver morir a otros de sus hijos, pero toda esta historia fue un reflejo de lo que él vivió al acompañarlos y buscar la forma de que su familiar descansara ante el sufrimiento que atravesaba.

“Era el cuarto hijo que mi papá y mi mamá enterraban, entonces para ese par de viejos eso fue tan duro, y yo tuve la bendición de poder acompañarlos en ese proceso y poder acompañar a mi hermano porque mi trabajo me lo permitía, yo me empoderé del tema y me senté al lado de mi hermano a verlo morirse”, comentó.

El paisa puntualizó que en ese momento conoció a profundidad el trabajo de los médicos paliativos, valorando por completo la labor que hacían al acompañar a las personas que estaban muriendo y se estaban despidiendo del plano terrenal por alguna razón.

“Qué belleza de trabajo, quedé como: ‘wow’. Me di cuenta de lo importante que es acompañar a estas personas que están partiendo. Yo con mi hermano me senté en esa cama, le dio un tumor cerebral y en un segundo se lo llevó”, indicó.

Iván Lalinde, presentador de 'Día a día' - Foto: Instagram @ivanlalindeg

No obstante, Iván Lalinde fue claro en que las noticias fueron muy complejas para su familia, al punto de que su hermano se aferraba a la vida y seguían un proceso específico para cuidarlo en sus últimos días.

“Esos últimos días fueron muy duros. Cuando el médico paliativo te dice ‘ya no se le puede dar nada de comida’, porque darle comida era prolongarle ese dolor y esa muerte. Entonces era con un algodón mojado (darle agua) en los labios, para acompañarlo y decirle”, dijo en la charla con Laura Acuña.

El presentador de Día a día comentó cómo fue el último día que pasó junto a Humberto, su hermano, detallando una petición que le hizo. El antioqueño afirmó que estuvo con su familiar en todo ese momento, leyéndole un libro específico con el que lo despidió.

Iván Lalinde aprovechó y relató cuál fue la petición que le hizo su hermano, precisamente cuando ya estaba partiendo de este mundo.

El presentador se sinceró sobre los últimos días de su hermano. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

“Un día me puse a leerle un libro que se llamaba ‘La muerte es un amanecer’. Yo le dije: ‘Peto, te voy a leer esto porque, hu…, te tenés que morir ya, ya llevamos aquí 15 o 20 días, estamos mamados y tú también. Descansa. O sea, mis papás van a estar bien, porque él era el que cuidaba a los papás, Peto, vete fresco’, y él no y no. Le empiezo a leer el libro como a las 11:00 a. m. y terminé de leerselo como a las 11:30 p. m. pero porque me iba a tomar un café con unos amigos. Me agarra de la mano y dice: ‘no, no te vayas’ y me quedé leyéndole el libro, y esa madrugada murió”, mencionó, mostrándose nostálgico por esto.

“Me di cuenta de que la muerte es una belleza, estamos muy mal educados con respecto a ese paso que todos debemos dar y que es lo único seguro que tenemos en esta vida. Luego se muere mi papá, ahora se muere mi mamá y me pone a prueba a mí mismo, y tuve que seguir”, agregó, indicando cómo fue levantarse tras estas situaciones.