Iván Lalinde, al borde del llanto, recordó cómo reaccionó su madre al contarle sobre detalle íntimo de su vida

El presentador Iván Lalinde se robó el corazón de miles de personas en Colombia con el trabajo que realizó en televisión durante muchos años, destacando por su profesionalismo, naturalidad y talento frente a las cámaras. El presentador avanzó con paso firme, aunque no fue fácil, y se ubicó como uno de los rostros más reconocidos de la industria del entretenimiento.

El periodista se ganó el corazón de miles de personas con su trabajo. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Actualmente, el paisa se encuentra disfrutando de su participación en Día a día, donde conversa sobre diferentes temas.

Recientemente, Iván Lalinde llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales con una entrevista que concedió a la periodista española Eva Rey para su formato Desnúdate con Eva. El antioqueño recibió una pregunta durante la conversación, la cual estaba enfocada en su orientación sexual y algunos detalles de su intimidad de su realidad.

El presentador destapó detalles de su vida personal. - Foto: Fotograma, 14:09, Iván Lalinde | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva

El presentador de entretenimiento afirmó que le parecía algo tan personal y privado, que no le daba relevancia a hablar de ello en público. El colombiano aseguró que a nadie, además de él, le tenía que importar con quién sostenía relaciones afectivas o íntimas.

“Me parece ridículo hablar de un tema que es tan íntimo. Nunca he dicho no, nunca he dicho sí”, dijo en la entrevista, a la que agregó: “Y cuando me lo preguntan en las redes digo: ‘En serio me estás preguntando esto, ¿a ti te importa con quien cul&%?’”.

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. - Foto: Instagram

No obstante, Iván Lalinde aclaró que nada le importó después de que le contó a sus padres sobre este detalle de su vida personal, ya que nunca negó nada y tampoco afectó su faceta laboral y pública. “Nunca he negado nada en mi vida, a mí, desde que mi papá y mi mamá supieran, ahí ya todo me importó cinco”, dijo.

De igual manera, para cerrar el tema, Eva Rey preguntó sobre la reacción que tuvo la madre del presentador al saber sobre este asunto, recibiendo una sentida respuesta por parte del invitado a su programa. Aunque no alcanzó a llorar, el periodista se mostró conmovido al recordar aquel momento de su pasado.

Iván Lalinde junto a su mamá, Tere Gallego. - Foto: Instagram

“Te voy a hacer una pregunta más, la contestas y ahí ya cambio de tema. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá?”, preguntó la española.

“Uff, como 20 días me dejó de hablar. Sí, me dejó de hablar”, afirmó Lalinde, a lo que la presentadora dijo: “Ya cambiemos de tema que vas a volver a llorar”.

Iván Lalinde hizo confesión sobre Margarita Rosa de Francisco

De acuerdo con lo que quedó registrado, Iván Lalinde recibió una pregunta de su colega sobre los autógrafos y la admiración por alguna celebridad. El periodista no dudó en asegurar que le daba pena pedir fotos o autógrafos, pero sí confirmó que había tenido un momento ‘fan’ con Celia Cruz, una de las cantantes de salsa más famosas de la historia.

“Oye, hablando de cómo te piden los autógrafos, ¿tú te mueres por alguien o le has pedido autógrafos a alguien?”, preguntó Eva Rey.

“Obvio, pero no, no he pedido autógrafos, me da mucha pena porque desde que era periodista de entretenimiento me sentía así. Pero, por ejemplo, se lo pedí a Celia Cruz, le dije: ‘Yo me muero de la pena, pero yo me muero por usted, necesito que me firme este disco… fírmamelo’ y me lo firmó”, respondió el paisa, asegurando que lloró el día del fallecimiento de la artista cubana.

No obstante, Iván Lalinde soltó una inesperada confesión en la charla con la española, asegurando que esto mismo le pasaba con su amor platónico, Margarita Rosa de Francisco. El presentador del matutino de Caracol Televisión mencionó lo mucho que “se moría” por la actriz colombiana, destacando que hasta lo ponía a temblar de los nervios.

Iván Lalinde comentó sobre su amor platónico. - Foto: Fotograma, 14:03, Iván Lalinde | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva - Instagram Margarita Rosa de Francisco

“Me pasa por ejemplo…mi amor platónico era Margarita Rosa de Francisco, o sigue siendo, yo me muero por esa mujer, me da la tembladera”, comentó, a lo que Eva Rey preguntó: “Pero, ¿la conoces?, ¿hablas con ella?”.

El colombiano aseguró que sí conocía y hablaba con Margarita Rosa de Francisco, al punto de que coincidían en eventos o reuniones que hacían. Sin embargo, le entraba pánico cuando la veía o tenía contacto con ella.