Agmeth Escaf le dijo de todo a Iván Lalinde y no salvó a nadie de ‘Caracol’: “Creí que eran mi familia y me dejaron solo”

Agmeth Escaf, hoy congresista y expresentador de Día a Día, se molestó con Iván Lalinde por unas declaraciones que brindó en entrevista con Eva Rey para su canal en YouTube.

Aunque la entrevista completa fue publicada hasta las 7 p. m. de este domingo 30 de abril, los últimos días fueron dados a conocer algunos adelantos. En uno de ellos, Eva le preguntó a Iván a quién prefería, si a Agmeth Escaf o Carlos Calero, hoy parte del magazine emitido por Caracol Televisión.

“Carlos Calero, pero con toda. Mejor dicho: de cabeza”, respondió Iván Lalinde en ‘Desnudate con Eva’, como se llama el canal de YouTube.

Ya luego, ahondó en su respuesta: “La verdad, a Agmeth lo quise mucho y fuimos buenos amigos, pero tuvo algo que me desinfló muchísimo y a él se le olvidó. Cuando él empezó a hablar mal de Caracol como empresa, yo no soporté eso. Eso no se hace”.

En ese contexto, el representante a la Cámara, Agmeth Escaf, le respondió en Twitter. Lo hizo a través de un hilo, en el que además de desmentirlo, lamentó que lo haya considerado amigo a él y a otros trabajadores del canal, aunque no ahondó en quienes.

Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara. - Foto: guillermo torres reina-semana

“Vamos por partes, Iván Lalinde: no hablé mal de Caracol como tú afirmas, yo dije la VERDAD sobre el trato cruel que recibí durante 6 años en los que me robaron (y de mala fe como lo demostró la justicia) mis prestaciones y todos mis derechos laborales”, dijo.

“Tal vez para ti eso sea normal y consideras que un “buen trabajador” debe ser sumiso y aguantar abusos. En mi caso soporté demasiado porque amaba mi trabajo. Sin embargo, me llené de valentía y alcé la voz por los trabajadores. Sal de tu burbuja y mira más allá de tu ombligo”, añadió.

Iván Lalinde contó por qué perdió el cariño hacia Agmeth Escaf. - Foto: Tomada de Instagram @ivanlalindeg

Fue en el tercer apartado del hilo donde arremetió con sus excompañeros en el canal, afirmando que lo dejaron a la deriva cuando exigió sus derechos.

“Yo te creía mi amigo. Así como creí que muchos de Caracol eran mi familia. Salí de allí y comprobé que en realidad a ninguno le importaba. En mi lucha me dejaron solo y es el día que siguen hablando de mí porque cometí el SACRILEGIO de reclamar mis derechos laborales”.

“Por último, hablo del fallo judicial a su favor. La justicia colombiana y la Corte Suprema de Justicia me dieron la razón a pesar de tantos enteleridos que creen que debía quedarme callado soportando atropellos bajo un contrato leonino. Seguiré trabajando porque a nadie más le pase lo que me pasó a mí”, concluyó.

Iván Lalinde habla de su orientación sexual

Eva Rey también fue contundente al preguntarle a Iván Lalinde sobre su orientación sexual, y quiso indagar sobre los ‘problemas’ que tuvo en su momento: “nunca has tenido problema en hablar de eso”.

El paisa respondió: “Es que me parece ridículo hablar del tema, que es tan íntimo. Nunca he dicho no, nunca he dicho sí, porque es cómo si me presentara con eso... O sea y cuándo me lo preguntan en redes, digo: ‘en serio a ti te importa con quién cu***’. Nunca he negado nada en mi vida. Desde que mi papá es viudo, todo me importa cinco”.

Carolina Cruz e Iván Lalinde, compañeros de set en Día a Día. - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Iván Lalinde además defendió a Carolina Cruz por las críticas de las que ha sido víctima en redes sociales. “Me parece que es tan fácil juzgar y tan fácil aniquilar y dar contra un paredón… y me da una piedra y, con todo el respeto, me da una pute#$% de las dizque ‘amigas’ de Caro, que salen a montarse en esa ola de las redes sociales de lo que está en tendencia a comentar y opinar”.