Iván Lalinde paró a sus compañeros por insistente pregunta en vivo: “Eso es morboso”

El paisa no aguantó la lluvia de preguntas para el invitado del programa.

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana y actualmente es uno de los conductores del show matutino Día a día, magazine donde es recurrente ver invitados de toda clase, desde cantantes promocionando sus nuevos lanzamientos musicales, hasta participantes eliminados o que ya no hacen parte de las competencias y realities de Caracol Televisión.

La última emisión el programa contó con la presencia de Camilo Bogdan, exparticipante de la edición del Desafío The Box, que se está emitiendo actualmente por dicho canal. El bogotano acaba de salir del reality por una lesión en su rodilla izquierda que no le permitió seguir en la competencia, pues los retos que se dan en ella son extremadamente duros y el equipo médico del programa es muy estricto a la hora de salvaguardar la seguridad física de los concursantes.

Presentadores de 'Día a día' del Canal Caracol. - Foto: Canal Caracol

Bogdan no solo había hecho una buena campaña en el reality, sino que también protagonizó una historia romántica dentro del programa con otra concursante del equipo Beta, Sara, con quien habría tenido acercamientos físicos y esto le puso un tono amoroso a algunos de los capítulos de la competencia. Este tema salió a relucir en la entrevista que le estaban haciendo al bogotano y generó discordia entre los presentadores.

Fueron el humorista Jhovanoty y la presentadora Catalina Gómez quienes empezaron a indagarle a Bogdan sobre Sara, quien ha tenido un camino difícil en el programa porque hasta sus compañeros dicen que debería ser la próxima eliminada, pues su desempeño físico no ha sido el mejor y muchos televidentes, incluso, afirman que la chica solo entró al show para mostrarse masivamente y adquirir fama.

Foto: Instagram @camilobogdan_oficial. - Foto: Foto: Instagram @camilobogdan_oficial.

El bogotano intentó evadir el tema de él con Sara en plena emisión de Día a Día, diciendo “los caballeros no tienen memoria”, sin embargo, Catalina y el humorista insistieron, al punto que Iván Lalinde se enfureció y tuvo que pararlos en seco, diciendo que esas preguntas no eran las mejores y las hacían por simple morbo, para generar mucha más polémica y posible rating.

“Eso es morboso”, fue la frase que usó el presentador paisa para zanjar de una buena vez el tema y darle un poco más de libertad y descanso al invitado, quien siempre se mostró muy tranquilo y profesional ante las cámaras, incluso cuando Catalina volvió a abordarlo con el mismo tema una vez ya estaban en una entrevista por separado para las redes sociales, como se puede ver en el video que se publicó en el perfil oficial del matutino.

“La cosa con Sara quedó bien… De hecho lo que ella dijo a lo último cuando se iba a despedir es que la idea es conocernos fuera de las cámaras, sin tanta presión del equipo de ella y el equipo mío para lo que sea que sea… Vuelvo y repito, si es una amistad, chévere, poder conocer una persona así como ella y nada, todo bien”, declaró el atleta y también actor.

En dicha entrevista, el atleta también confesó que los más duro de haber vivido en la competencia es tener que aguantar hambre, pues las pruebas físicas y el dormir en el suelo no representaban tanto problema como el no tener un bocado de comida para llenar el estómago antes de dormir o ir a dejar todos sus esfuerzos en The Box.

Foto: Instagram @camilobogdan_oficial. - Foto: Foto: Instagram @camilobogdan_oficial.

Por el momento el bogotano está enfocado en su contenido en las redes sociales, donde no solo mostró todas sus destrezas físicas durante su participación en El Desafío, sino que también muestra el cuerpo escultural que tiene y su mejor perfil para hacer ver que su registro es uno de los mejores en el país, que perfectamente puede estar en muchas producciones televisivas no solo de Colombia, sino del mundo.