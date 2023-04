“Me pondré de conejillo de indias”: Diego Guauque quiere mostrar, desde su propia experiencia, cómo es vivir con cáncer

El periodista fue diagnosticado y desde entonces no ha sido ajeno al tema con sus seguidores.

Diego Guaque es un reconocido periodista del programa Séptimo día que sorprendió a los televidentes y a millones de colombianos con la noticia de que le habían descubierto un cáncer.

Él mismo dio a conocer que todo empezó por un dolor abdominal al que no le prestó mucha atención, pero del cual los médicos notaron que algo no andaba bien.

El periodista Diego Guauque, en Vicky en SEMANA - Foto: SEMANA

“En la ecografía, el ecógrafo me dijo: “Yo le estoy viendo una cosita ahí rara, como una masita”, expuso Diego y por ello decidieron hospitalizarlo. En ese proceso encontraron un sarcoma que se debía atacar pronto porque estaba pegado como a tres órganos más, como un pulpo.

Desde ese momento, el comunicador ha estado en manos de los especialistas y ha sido muy abierto con su proceso, ya que muchas personas que lo siguen en redes sociales le preguntan cómo va y le dan algunas recomendaciones para que pueda mejorarse pronto.

No obstante, él ha mostrado cada paso que da en medio de la lucha contra esta enfermedad y ahora ha decidido, como dijo, “ser el conejillo de indias” para dejar ver cómo es vivir con cáncer. En una entrevista con el programa Bravissimo aseguró que quiere enseñarles a las personas sobre este tipo de situaciones.

“Como yo sé que esta situación le ha pegado a tanta gente, yo lo que quiero hacer es una especie de pedagogía, pedagogía del cáncer, cuanto la gente sepa más que es el cáncer, los tipos de cáncer, qué es una quimioterapia, qué efectos tiene, cuanto más yo les pueda colaborar, pues mejor lo vamos a poder combatir”, sostuvo.

Añadió: “Yo me pondré aquí de conejillo de indias y le voy a narrar a la gente qué es tener cáncer”.

Diego Guauque ha mostrado cada parte de su proceso con el cáncer. - Foto: Instagram: Diego Guauque

Cabe resaltar que el periodista siempre ha estado muy activo en redes sociales y desde que le dieron el diagnóstico de cáncer sus seguidores le han enviado todo tipo de mensajes de fuerza y apoyo para que continúe con su proceso.

Hace poco reveló que enfrentarse a las quimioterapias ha sido un momento difícil, ya que esto le genera algunos síntomas como mareo y vómito. A través de videos y fotos en su cuenta de Instagram, comparte día a día los detalles y las actividades que hace para intentar sobrellevar este momento de su vida.

El reportero publicó una fotografía al interior de un centro médico, acompañada de un mensaje inspirador, el cual tituló como ‘mi tercera quimioterapia’. Por un lado, en la imagen se aprecia un ‘cojín rojo’, el cual se llama doxorrubicina, el fármaco que emplean para el tratamiento contra su cáncer. Su ingreso se efectúa por medio de un catéter instalado debajo de la clavícula izquierda y tarda dos horas en entrar por completo.

El hecho de estar ocupado durante toda la mañana de la jornada de quimioterapia, hace que él necesite despejar la mente realizando otras actividades. Además, en ese lapso, le proporcionan por el catéter una serie de soluciones salinas para evitar vómitos y náuseas.

Diego Guauque sigue luchando para vencer el cáncer. - Foto: Instagram: Diego Guauque

Entre los pasatiempos que realiza en este periodo están comer fruta, pasabocas caseros, beber agua, dormir un poco, leer, ver alguna película y chismosear con su esposa. Con ella, también publica fotografías para luego ponerse a leer los comentarios.

“Así mato el tiempo”, señaló al indicar que los cojines rojos le genera síntomas no muy gratos. “Por lo general, me producen mareos y malestar general durante dos o tres días y me bajan un poco el apetito. Transcurridas esas fechas, todo vuelve a la normalidad”, añadió.

Diego Guauque debe estar en constantes chequeos médicos y, además de eso, someterse a exámenes de rutina para poder saber cómo avanza su recuperación.