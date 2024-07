Melissa Martínez rompió el silencio e hizo angustioso pedido tras incómoda situación que vivió: “Ayúdenme”

Melissa Martínez se convirtió en una de las periodistas más famosas de los temas deportivos, debido a la amplia trayectoria que construyó en los medios nacionales desde hace muchos años, abriéndose paso en las plataformas digitales también. La colombiana logró posicionarse entre otros colegas, cautivando con su profesionalismo, su talento, su estilo y su trabajo en estos ámbitos, donde mostró gran pasión y conocimiento en lo que sucedía en la industria.

Dejando de lado todo su rol como presentadora, la empresaria desató reacciones en algunos de los curiosos de sus redes sociales con diversos detalles de su vida privada, la cual se vio rodeada por su familia, sus amigos, sus colegas y su expareja, Matías Mier, con quien construyó un vínculo sentimental.

Sin embargo, recientemente, pese a que Melissa Martínez se mantuvo discreta y reservada con los detalles de su intimidad, fue protagonista de una ola de noticias relacionadas con una incómoda situación que vivió en un vuelo. La celebridad expresó su malestar, ya que terminó perdiendo unas pertenencias que había llevado a Estados Unidos.

La periodista deportiva manifestó su inconformidad con una situación que atravesó. | Foto: Instagram @melissamartineza

De acuerdo con lo que quedó grabado, Melissa Martínez rompió el silencio y comentó los problemas que estaba teniendo con una aerolínea, teniendo en cuenta que días atrás la bajaron de un avión en el que viajaría. Al sentirse humillada, expuso la situación y fue clara en el choque emocional que cargaba al ver cómo la trataron.

Sin embargo, no siendo suficiente, la comunicadora señaló que tuvo otro problema nuevo, el cual involucraba su equipaje.

“Hace unas semanas yo grabé un video y lo borré. Y lo borré porque normalmente no ventiló por aquí cosas que me afectan, sino aquellas que son positivas, además de que estoy haciendo unas campañas divinas y no quería que nada las empañara. Pero esto parece que se me ha salido de las manos”, comentó.

Melissa Martínez contó problema que lidia con aerolínea. | Foto: YouTube: @vospodesoficial

Al extraviarse su maleta con las pertenencias, Melissa Martínez siguió peleando con la empresa y alegó que no le dieron respuestas claras para solucionar todo.

“De lo que sucedido en Dallas queda la pérdida de mi maleta. El miércoles viajó sola, no sé cómo porque normalmente te dicen que tiene que viajar con el pasajero, pero la mía viajó sola. En Dallas me dijeron que estaba en Bogotá, y acá me dicen que no saben dónde está”, dijo la colombiana.