Mhoni Vidente vaticinó angustiante futuro para Venezuela; destapó qué pasará con Nicolás Maduro y el régimen: “Están enfermos”

En medio de la polémica, Mhoni Vidente volvió a referirse a la cruda realidad de ese país. Leyó sus cartas y vaticinó lo que vendría, a partir de agosto de 2024, para la vida política y social venezolana. La pitonisa no se guardó nada y comentó cómo Venezuela viviría un momento muy fuerte y decisivo, buscando recuperar la estabilidad.

“Tres cartas me están diciendo que va a ser el detonante en varios países del mundo, uno de ellos es Venezuela, que acaba de llevar elecciones el 28 de julio y que definitivamente fue una elección de estado, que el presidente Nicolás Maduro se autoproclamó completamente ganador de las elecciones. Realmente fue un fraude, ya se veía venir... pero él, yo creo, que nunca se dio cuenta de la magnitud que estaba representando esta elección el 28 de julio, fue determinante para el pueblo venezolano y para muchos pueblos alrededor de Venezuela”, comentó.

El mundo entero, dijo, “actuará para tomar acciones y decir: ‘no más, no más dictadura, no más esas cuestiones de sometimiento al pueblo’. Se están tomando acciones en el mes de agosto para ver cómo varios países, entre ellos Argentina, Costa Rica, República Dominicana, España, Estados Unidos, Canadá y otros países, van a empezar a presionar al presidente Maduro para que renuncie junto con todo su equipo, pero eso no va a ser casi posible”, agregó.