Mhoni Vidente vaticinó situación en América Latina por crudo tema en Venezuela; soltó preocupantes advertencias

En medio de esta controversia, Mhoni Vidente volvió a hablar sobre la delicada situación del país. Consultando sus cartas, predijo lo que le depara a Venezuela en el ámbito político y social a partir de agosto de 2024. La vidente no se reservó nada y anticipó un período crucial para Venezuela en su búsqueda por recuperar la estabilidad.

“Aquí lo más importantes es evitar una guerra en América Latina, no provocarla. Lamentablemente la situación que se está dando en Venezuela está poniendo a los países a la defensiva. Hay quienes lo apoyan y otros que lo quieren quitar. La situación se está poniendo más complicada porque el dictador no se quiere ir. Eso no es válido, ya le pusieron un precio a la cabeza de Nicolás Maduro, más de cien millones de dólares. Están detrás de él, esperan arrestarlo, pescarlo, una recompensa que es mucho dinero”, aseguró.