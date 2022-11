Miguel Polo Polo se confesó y reveló que le encanta Marbelle: “Una mujer frentera”

El representante a la Cámara por las comunidades afro, Miguel Polo Polo, genera polémica con cada cosa que dice; como se ha mostrado, va diciendo lo que piensa respecto a todos los temas, especialmente en cuanto a política.

Sin embargo, el congresista, en entrevista en Cómo amaneció Bogotá de Tropicana, respondió varios temas que él ha criticado y su afinidad con algunas mujeres que han manifestado abiertamente su oposición con el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro.

Entre ellas destacaron la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, con quien son amigos. El representante afirmó que es una mujer inteligente, sensual y que, aunque él le ha ‘echado los perros’ –como se dice coloquialmente en Colombia a coquetear–, ella ‘no le para bolas’.

Además, en medio de la conversación le preguntaron por la cantante de la tecnocarrilera Marbelle, quien tampoco se ha guardado nada en contra del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez, pues no ha estado de acuerdo con la ideología de ambos.

El sucreño dijo: “Marbelle me encanta y ahora sacó un nuevo disco con este Arnau, Lucas. Me gusta su música primero y me gusta su personalidad, una mujer frentera. Yo creo que esa es la personalidad de la mujer colombiana; más allá de la ideología política, me gusta la manera como confronta las cosas”.

Asimismo, el político que se dio a conocer en Twitter habló de su orientación sexual, pues le preguntaron cuál había sido su última pareja, ante lo cual él contestó que amaba su libertad y que consideraba que no era el tiempo para tener una; además, que la última que había tenido había sido en 2011.

Sin embargo, el congresista expresó que información sobre su vida privada debe permanecer así y que le gusta todo el ‘morbo’ (o curiosidad) que ello genera entre la población; esto, sumado a que, según dijo, hombres y mujeres le coquetean.

También mencionó que sería contradictorio que, siendo de derecha, fuese “gay, negro, pobre [risas]”, pero enfatizó en que la condición socioeconómica o el color de la piel no obligaba a una persona a tener una ideología política específica. Lo comparó con el rol de la mujer, que por el hecho de serlo estuviera sujeta a las labores del hogar, y dijo que eso no es así.

“Entonces, todas las personas somos libres de creer lo que nos dé la gana, hacer lo que nos dé la gana, acostarnos con quien nos dé la gana”, mencionó.

El congresista dijo que le gustaría ser presidente de Colombia y que lo va a lograr en 2026, tal y como sucedió ahora, a sus 26 años, cuando sin esperarlo, afirmó, pudo ganarse la curul en el Congreso de la República.

Al inicio de la charla con los locutores de la emisora radial, Polo Polo explicó que se percibe como indígena y que realmente lo era, pues su bisabuela materna pertenecía a Tierra Bomba, en el departamento de Bolívar, en donde habitaba una comunidad indígena de afrodescendientes.

El opositor del Gobierno nacional enfatizó en que Colombia es un país multirracial, es decir, un lugar en el que sus habitantes tienen una mezcla de diversas razas. De igual manera, aseguró que en el país no hay racismo, pese a que “hay algunos idiotas” que sí son racistas.

Afirmó que, pese a que a él no le consta que Francia Márquez “es una estafadora, sí estaba recibiendo una ayuda del Gobierno que surgió por la crisis sanitaria que es para personas vulnerables y ella tiene dos apartamentos”.