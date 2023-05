Miley Cyrus sorprende a sus ‘fans’ y revela la letra original de ‘Flowers’: “No, no era de amor propio”

La cantante y compositora estadounidense Miley Ray Cyrus, conocida en todo el mundo como Miley Cyrus, batió todos los récord posibles con Flowers, una canción bautizada por millones como un himno de amor propio.

Precisamente, a comienzos de mayo de este año se supo que ‘Flowers’, que se lanzó el pasado 12 de enero como el sencillo principal del álbum ‘Endless Summer Vacation’, se había convertido en la canción que más rápido alcanzó 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

'Flowers' es la segunda canción de Miley Cyrus en unirse al “club de los billones” después de su sencillo de 2009 'Party in the USA'. (Photo by: Vijat Mohindra/NBC via Getty Images) - Foto: Vijat Mohindra/NBC via Getty Ima

También fue la canción más reproducida en Spotify durante dos semanas consecutivas y pasó ocho semanas no consecutivas en el número uno de Billboard Hot 100.

Flowers igualmente es la segunda canción de Miley Cyrus en unirse al “club de los billones” después de su sencillo de 2009 Party in the USA.

El récord fue previamente compartido por Harry Styles para As It Was y la colaboración de Justin Bieber con The Kid LAROI, Stay, que rompieron el hito después de 118 días.

Los críticos le atribuyen ese éxito a Flowers, en buena medida por el poderoso mensaje de empoderamiento femenino, superación personal y amor propio tras una dolorosa ruptura, pues Cyrus había terminado, en no muy buenos términos, su matrimonio con el actor Liam Hemsworth luego de una década de relación.

¿No era de amor propio?

Liam Hemsworth y Miley Cyrus en la 'première' de 'Avengers: Endgame'. Tras diez años de matrimonio, se divorciaron en 2019. - Foto: FilmMagic

Sin embargo, en una entrevista reciente, la artista confesó un detalle inesperado: que la popular canción nació como todo lo contrario: era despecho puro. “No, no era de amor propio”, aseguró.

Cuatro meses después del lanzamiento de este sencillo, Miley confesó en la revista British Vogue que la letra, y por tanto el mensaje de Flowers, no era de amor propio en un comienzo. La versión original era un poco “fíngelo hasta que lo consigas”, y hasta se atrevió a compartir un fragmento de ese primer borrador.

“But I can’t love me better than you can. Sure, I can be my own lover, but you’re so much better”, decía la letra original, que en español se traduce “pero no puedo quererme mejor de lo que tu puedes, sí, puedo ser mi propia amante, pero tú lo eres mucho mejor”. Es decir, unos versos con un mensaje totalmente opuesto al que tiene actualmente este sencillo.

Finalmente, Miley le dio un giro de 180 grados a su canción y le imprimió esas dosis de autoestima que miles han celebrado y cantado hasta ahora: “I can love me better than you can” (”puedo quererme mejor que lo que tú puedes”), dice el verso que la cantante dejó finalmente.

La demanda de Liam Hemsworth

Liam Hemsworth y Miley Cyrus - Foto: WireImage,

Pero, no todos recibieron con agrado la canción Flowers. Distintos medios aseguraron, semanas atrás, que Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, tomaría acciones legales en contra de su ex por supuestos daños causados a su imagen con esta canción.

De acuerdo con lo mencionado por el diario catalán La Vanguardia, citando medios estadounidenses, el famoso actor habría decidido demandar a la cantante por difamación. El artista optó por el escenario legal, luego de que, supuestamente, su papel en la serie ‘The Witcher’ estuviera en la cuerda floja.

Un documento se filtró y plasmó la queja de Hemsworth, quien aseguraba que con el lanzamiento de Flowers se habría visto afectada su imagen en los medios y en la escena artística, pues la canción lo describe como celoso, manipulador y hasta agresivo. Dicho proceso se realizaría por los “daños” que sufrió la expareja de Cyrus, quien recibió reacciones negativas en su contra tras conocerse la producción.

Lo cierto es que la exchica Disney nunca nombró directamente a Liam en su canción y dejó en el aire la incógnita. Pero un detalle no pasó desapercibido el día del estreno, el 13 de enero de 2023, ya que era la fecha en la que el australiano cumplía 33 años.