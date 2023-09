Miss Buenaventura recibe sorpresivo mensaje por su derrota en Miss Universe Colombia

“¡Gracia por depositar su confianza en mí! Me siento emocionada y honrada por haber sido elegida como Miss Universe Colombia 2023, representando a mi amado Casanare. Es un logro histórico para nuestra tierra, y estoy feliz de llevar la primera corona a nuestro departamento” , manifestó la llanera.

Igualmente, Hurtado compartió una pequeña galería de fotografías en su cuenta de Instagram antes de la ceremonia de clonación, en la cual recibió el apoyo de miles de personas. Incluso, algunas personalidades de la farándula internacional y nacional no estuvieron de acuerdo que no se quedará con la corona.

Mientras que la cantante urbana , Yumeidy Alexandra Arias, le escribió el siguiente comentario: “Desde República Dominicana, tú eras la mía, A quedar pegados ahora por no saber elegir bien a una reina”.

Otro de los mensajes que sobresalió fue el de Mábel Lara, quien apuntó que no sentía gusto por los reinados de belleza y no era de las personas que aplaudía esta clase de eventos, pero que no podía dejar de admirar el “espectáculo” de mujer que era la Miss Universe Buenaventura.