Miss Universe Colombia: la señorita Buenaventura se coronó como la reina de las redes sociales; reprocharon triunfo de Miss Casanare

Miss Universe Colombia 2023 llevó a cabo su esperada velada de coronación el pasado 2 de septiembre, dejando en el aire cientos de reacciones de quienes siguieron paso a paso de este proceso. El evento reunió a las 24 candidatas en un escenario para elegir a la más preparada para representar al país en Miss Universe 2023.

La ceremonia permitió conocer todos los rostros que competían por la corona y el título, abriendo la puerta a que unas participantes destacaran más que otras por su pasarela, su estilo, su porte, su belleza y su visión. Varias sobresalieron en los desfiles de traje de gala y vestido de baño, avanzando hasta el Top 3, donde se definiría quién sería la ganadora.

Según se pudo ver, María Camila Avella, representante de Casanare, fue quien se quedó con el título de Miss Universe Colombia 2023, dando un paso adelante para luchar en el certamen mundial por ser la mujer más hermosa. La candidata fue aplaudida y recibida con la mejor energía, pues siempre se perfiló como una de las favoritas de esta edición.

La señorita Casanare, María Camila Avella, se quedó con la corona en Colombia. Representará al país en Miss Universo, que se llevará a cabo en El Salvador. | Foto: Captura transmisión Canal RCN

Sin embargo, a pesar de que Miss Universe Casanare destacó y recibió la esperada corona en Barranquilla, las redes sociales estaban plasmando otra inclinación, pues mencionaban constantemente a una participante para que resultara victoriosa. Se trató de Lina María Hurtado, representante de Buenaventura, quien desde que fue seleccionada para la organización se postuló como uno de los rostros más hermosos y admirados.

Finalista de Miss Universe Colombia 2023. | Foto: Instagram @lina.mariahurtado

La concursante cautivó con su forma de caminar, su elegancia, su belleza y su preparación, abriéndose paso hacia cada una de las fases de esta versión del certamen colombiano. La figura, imponencia y personalidad fueron captando las miradas de los curiosos, quienes ya la veían como la ganadora.

Miss Universe Buenaventura acaparó todas las miradas en las plataformas digitales desde que apareció en el escenario, brillando con el diseño que lució en la noche final. Fue un vestido de Alejandro Reyes, el cual era dorado y tenía distintas tonalidades en la parte inferior, mientras figuras adornaban su torso.

La representante del Pacífico colombiano es comunicadora social y periodista, con énfasis para el cambio social y es pedagoga contra el racismo. A sus 24 años logró conquistar con los contenidos que realizaba en redes sociales, enfocados directamente en el trabajo social que lleva a cabo con diferentes personas.

Miss Buenaventura 2023 conquistó en redes sociales. | Foto: Instagram @lina.mariahurtado

Por tal motivo, Lina María Hurtado se ubicó como la reina de redes sociales, donde estuvo presente en todo momento de esta etapa de los certámenes de belleza. La colombiana fue protagonista de diferentes trinos y publicaciones, las cuales la catalogaban como la ganadora de esta edición 2023.

Uno de los comentarios que sobresalió fue el de Mábel Lara, quien apuntó que no sentía gusto por los reinados de belleza y no era de las personas que aplaudía esta clase de eventos, pero que no podía dejar de admirar el “espectáculo” de mujer que era la Miss Universe Buenaventura.

“No me gustan los reinados, no aplaudo los concursos de belleza, pero eso no me impide admirar semejante espectáculo de mujer!!! Miss Buenaventura”, escribió la periodista en su cuenta personal de Twitter, ahora conocido como X, citando el trino de otro usuario.

No me gustan los reinados, no aplaudo los concursos de belleza, pero eso no me impide admirar semejante espectáculo de mujer!!!



Miss Buenaventura https://t.co/bUDwKOn3aK — Mábel Lara (@MabelLaraNews) September 3, 2023

No obstante, el bombardeo de comentarios entre los curiosos fue evidente, asegurando que le habían robado la corona a Lina María Hurtado en esta edición y se la habían entregado a María Camila Avella. Varios indicaron que no fue justo el resultado, pues la representante del Pacífico era “superior” que sus compañeras en muchos sentidos.

Miss Buenaventura y Miss Casanare en Miss Universe Colombia | Foto: Instagram @lina.mariahurtado

“No robaron solo a Buenaventura, robaron a toda Colombia de tener la posibilidad de ver a semejante mujer tan preciosa como nuestra representante en Miss Universo. Lamentable robo”, escribió una cuenta.

No robaron solo a Buenaventura, robaron a toda Colombia de tener la posibilidad de ver a semejante mujer tan preciosa como nuestra representante en Miss Universo.



Lamentable robo. pic.twitter.com/aeOWleyxWS — Juan Hernández Rodríguez 🪐 (@JuanHerRod) September 3, 2023

“Coronen a Buenaventura y preparen a Casanare para el 2024. Así se ahorran pasar pena con ese concurso el otro año”, se leyó en otro post.

Coronen a Buenaventura y preparen a Casanare para el 2024. Así se ahorran pasar pena con ese concurso el otro año. #MissUniverseColombia pic.twitter.com/yFuaKmPdut — Marco Franceschi (@solounbollo) September 3, 2023

Sin embargo, otros apuntaron a que la verdadera reina era Miss Universe Buenaventura, llegando a comparar la belleza de la candidata con la de la ganadora de esta versión del concurso internacional.

“Verdaderamente no sé en qué estamos quedando y no solo es belleza y cuerpo, Buenaventura era superior a Casanare en todo el sentido de la palabra, ojalá en noviembre no se estén quejando que no quedamos en nada”, apuntó una persona.

Verdaderamente no sé en qué estamos quedando y no solo es belleza y cuerpo, Buenaventura era superior a Casanare en todo el sentido de la palabra, ojalá en noviembre no se estén quejando que no quedamos en nada 😘 pic.twitter.com/0Q1pObeDWu — Alejandra (@AlejaPadilla02) September 3, 2023

“Cómo le explicamos al mundo que teníamos para escoger y mandamos a Casanare y no a Buenaventura???”, afirmó otra persona en la red social.

Como le explicamos al mundo que teníamos para escoger y mandamos a Casanare y no a Buenaventura??? pic.twitter.com/a0TdTZDQAr — DC🪬 (@DARWINCUERO2) September 3, 2023