Modelo que recaudó millonaria cifra en OnlyFans quiere comprar un club de fútbol

Es común que muchas modelos muestren los buenos resultados económicos que ganan en OnlyFans, pero el caso de la chilena Daniella Chávez es especial, por el motivo en el que se gastará el dinero que ha ganado en esta plataforma de contenido para adultos.

La modelo es reconocida por su fanatismo por el fútbol, pues en México la recuerdan por seguir al popular club América de esta nación, pero la chilena sueña con comprar el equipo del cual es hincha en su país.

Llevamos 5 millones de Dólares para comprar O’Higgins hay muchos tirando mala onda,otros dicen seguro vas a vender jajaja; 5 millones de dólares en videos, Quizás les molesta que una hincha pueda ser dueña de un club, de los Only más vendido en Sudamérica, Llegaremos a la meta 🙏 pic.twitter.com/F5LB14s21B — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 22, 2022

“Llevamos 5 millones de dólares para comprar O’Higgins, hay muchos tirando mala onda, otros dicen seguro vas a vender jajaja; 5 millones de dólares en videos, quizás les molesta que una hincha pueda ser dueña de un club, de los Only más vendidos en Sudamérica, Llegaremos a la meta”, publicó Chávez, quien también fue ‘conejita’ de Playboy.

La modelo quiere tomar las riendas del equipo del cual es hincha y sabe que con su inversión de dinero puede hacer que tenga mejores resultados deportivos. “Yo soy Rancagua, soy hincha y hace tiempo que O’Higgins viene mal. Creo que con mi equipo de trabajo podemos hacer las cosas mejores, devolver a Rancagua un equipo ganador, con aspiraciones, no que juegue por participar. Entre los que ayuden a difundir, sortearé regalos VIP en Only”, afirmó Chávez en diálogo con Radio ADN.

“Todos creemos que solo los hombres pueden ser accionistas de un equipo de fútbol, pero es mentira, puede que seas la mejor accionista del club, éxito”, “yo no soy hincha para nada de O’Higgins, pero es de aplaudir que una mujer quiera hacerse cargo de 1 club. Una mujer que le gusta el fútbol vale por 1.000″ y “Pues ojalá que logres tu objetivo @daniellachavezc me consta que siempre estás al pendiente de O’Higgins, yo que te sigo desde hace mucho tiempo me he dado cuenta el interés que tienes por el equipo”, fueron algunos mensajes que le escribieron a la modelo en su cuenta de Twitter.

Daniella Chávez es recordada por ser la ‘novia de la Copa América’ que se disputó en 2015 en Chile, también es presentadora de televisión y ahora busca invertir en el equipo de sus amores, gracias a las ganancias que tiene por su cuenta en OnlyFans.

Deportista brasileña sorprende tras revelar cuánto gana en OnlyFans

De otro lado, la jugadora de voleibol Key Alves reveló la sorprendente cifra de sus ganancias en la plataforma de contenido explícito para adultos.

La deportista brasileña milita en el equipo Osasco Voleibol Clube de su país, pero encontró en las redes sociales y en la plataforma de contenido para adultos sin censura una mejor fuente de ingresos que el deporte.

Alves le contó al medio Globoesporte sobre su pasión por el deporte, pero acepta que es más rentable su trabajo como modelo.

“Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. El negocio es otro, como modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, dijo Alves.

Posteriormente también reveló la cantidad que gana en las redes sociales y en plataformas de entretenimiento para adultos. “Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol y más en OnlyFans, porque el precio mensual de 16 euros es fijo”.

“Soy muy carismática con mis seguidores, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con ‘marketing’. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy”, añadió Key Alves, quien también mencionó que siempre soñó con ser reconocida.