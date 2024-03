Muere a los 102 años, Iris Apfel, ícono de la moda conocida por su estilo llamativo

Su muerte fue confirmada por su agente comercial , Lori Sale, quien calificó a Apfel de “extraordinaria”. No se dio ninguna causa de muerte. También se anunció en su página verificada de Instagram el viernes, que un día antes había celebrado que el día bisiesto representaba su cumpleaños número 102 y medio.

Nacida el 29 de agosto de 1921, Apfel era famosa por sus atuendos irreverentes y llamativos, que mezclaban alta costura y bisutería de gran tamaño. Un look clásico de Apfel combinaría , por ejemplo, una boa de plumas con hilos de cuentas gruesas, brazaletes y una chaqueta decorada con cuentas de nativos americanos.

“No soy bonita y nunca lo seré, pero no importa”, dijo una vez. “Tengo algo mucho mejor. Tengo estilo”.

Ella nunca se jubiló y le dijo a Today : “Creo que jubilarse a cualquier edad es un destino peor que la muerte. El hecho de que aparezca un número no significa que tengas que parar”.

Apfel era un experto en textiles y tejidos antiguos. Ella y su marido Carl eran dueños de una empresa de fabricación textil, Old World Weavers, y se especializaban en trabajos de restauración, incluidos proyectos en la Casa Blanca bajo seis presidentes estadounidenses diferentes. Entre los clientes famosos de Apfel se encontraban Estee Lauder y Greta Garbo.

Diseñadora paisa brilló en la New York Fashion Week con sus diseños. ¿Cómo llegó a la cúspide de la moda? Esta es su historia

Contexto: Diseñadora paisa brilló en la New York Fashion Week con sus diseños. ¿Cómo llegó a la cúspide de la moda? Esta es su historia

En una entrevista de 2017 con AP, cuando tenía 95 años, dijo que entre sus diseñadores contemporáneos favoritos se encontraban Ralph Rucci, Isabel Toledo y Naeem Khan, pero agregó: “Tengo tanto que no voy a buscar”. Cuando se le pidió consejo sobre moda, dijo: “Cada uno debería encontrar su propio camino. Soy un gran defensor de la individualidad. No me gustan las tendencias. Si aprendes quién eres, qué aspecto tienes y qué puedes manejar, sabrás qué hacer”.