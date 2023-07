Mujer se “escapó” de su trabajo y se disfrazó como ‘fantasma’ para asistir a concierto de Taylor Swift sin ser reconocida

Los fanáticos, tanto de equipos deportivos como de artistas musicales, suelen hacer todo tipo de locuras y curiosidades para poder seguir a sus ídolos y no perderse sus presentaciones en vivo. Esto fue lo que sucedió con una mujer que sorprendió a todo el mundo por llegar disfrazada como fantasma a un concierto de Taylor Swift, en Estados Unidos.

La mujer llamó la atención de los medios de comunicación al llegar al concierto vestida como un fantasma, por lo que inmediatamente fue entrevistada por los periodistas. La sorpresa llegó cuando admitió que se había disfrazada, debido a que fingió estar enferma en su trabajo, para poder escaparse y estar presente en el concierto de su cantante favorita.

La mujer se disfrazó como fantasma para poder asistir al concierto de Taylor Swift. Foto: Captura de pantalla Local 12. - Foto: Foto: Captura de pantalla Local 12.

Las palabras de la fanática se hicieron virales rápidamente en redes sociales, mostrando el fenómeno que ha causado Taylor Swift en sus fans tanto en Estados Unidos como en el exterior, lo que la hacen una de las cantantes más importantes del momento, sobre todo, luego de convertirse en una de las ganadoras de los Premios Grammy.

En medio de la entrevista, la fan de la cantante norteamericana manifestó que pensó cómo poder ir al concierto sin que haya posibilidades de que tenga problemas en su trabajo por hacerse pasar por enferma. Fue en ese momento que se le ocurrió buscar una vestimenta similar a la del video oficial de la canción Anti-hero, de Taylor Swift, para poder estar en el evento, haciéndole un homenaje a su artista favorita y cuidándose de ser captada por las cámaras.

La mujer contó además que por el fanatismo que siente por la cantante estadounidense, decidió ponerle a su hija como nombre “Taylor”, en homenaje justamente a la artista que iba a ver en vivo. “Llevaré a una niña de 11 años. Es su primera vez. Fui al espectáculo en Nashville, así que es más para ella”, comentó la fanática ante los medios de comunicación.

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas del momento. - Foto: La inteligencia artificial unió las voces de Taylor Swift y Paulina Rubio.

Indiana Jones se estrenó este fin de semana, pero su recaudo en taquilla fue decepcionante

Indiana Jones and the Dial of Destiny, y los ejecutivos de Walt Disney Co. y de Lucasfilm, hicieron este fin de semana un descubrimiento un tanto desalentador. Los espectadores no acudieron en masa al cine para ver la nueva entrega de Indiana Jones y despedirse de Harrison Ford como el icónico arqueólogo.

La cinta, cuyo presupuesto superó los 250 millones de dólares, se situó por debajo de las previsiones, con una recaudación de 60 millones de dólares en 4.600 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según las estimaciones del estudio, publicadas el domingo.

Incluyendo los 70 millones de dólares de proyecciones internacionales en 52 mercados, Indiana Jones and the Dial of Destiny celebró una apertura mundial de 130 millones de dólares. Ha conseguido fácilmente ubicarse en la cima de la taquilla, pero no ha sido la gran despedida que muchos esperaban para uno de los personajes más emblemáticos del cine moderno. Disney prevé recaudar 82 millones de dólares en Estados Unidos durante el fin de semana festivo, por el Día de la Independencia, y 152 millones en todo el mundo.

Dial of Destiny es la quinta entrega de la saga de aventuras creada por Steven Spielberg y George Lucas en 1981, y la primera que no dirige el propio Spielberg. El veterano James Mangold ha tomado las riendas del guión, aprobado por Spielberg, en el que el Dr. Jones, ya mayor, se retira de su trabajo en la universidad y se embarca en una nueva aventura con su ahijada Helena (Phoebe Waller-Bridge).

La película se estrenó con bombos y platillos en el Festival de Cannes en mayo, con una celebración digna de Ford, que ha dicho que esta era la última vez que interpretaba al personaje.

De izquierda a derecha, el actor danés Mads Mikkelsen, el actor estadounidense Harrison Ford, el actor alemán Thomas Kretschmann y la actriz británica Phoebe Waller-Bridge posan para fotógrafos en la alfombra roja de "Indiana Jones and the Dial of Destiny" en el cine Zoo Palast en Berlín, Alemania, el 22 de junio de 2023. (Hannes Albert/dpa vía AP). - Foto: AP

Es difícil entrar a Indiana Jones y el Dial del destino sin una sensación de melancolía. No es exactamente el estado mental ideal para lo que debería ser, y en su mayoría es, un divertido éxito de taquilla de verano. Pero sin duda, agrega un peso emocional, ya sea que la película lo amerite o no.

El querido arqueólogo salta encima de un tren a alta velocidad, en una secuencia en la que se conoce el objeto codiciado de la película, la Anticitera de Arquímedes, una verdadera máquina de cálculo celestial con extraordinarias capacidades predictivas, que en la película está dotada de algunos poderes de otro mundo.

Pero, también está ahí para permitir contemplar esa cara familiar y emprender una última aventura con el Indy con el que crecieron muchos, antes de volver a la realidad con un Ford de casi 80 años (cumple 81 en julio) interpretando a un Indy de 70 y tantos.