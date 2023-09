“Nací para esto”, Carlos Fernández le vuelve a dar vida a uno de los villanos más famosos de la televisión colombiana

C.F: Yo nací para esto, porque escucho rancheras desde que tengo conciencia. A mí me despertaban pequeño con ‘¿qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando?’.

C.F: Poco, soy muy juicioso… De ese loco obsesionado tal vez tengo que soy apasionado por la música, que me encanta la ranchera, me gusta verme bien en medio de toda la locura alrededor.

C.F: Pues no sé, eso se lo tendríamos que preguntar tal vez a los que llegaron a mí, porque yo creo que de Coloso tengo la pasión y las ganas de vivir, de amar… Muchas cosas, pero que yo sea el Coloso, no, en su esplendor no.

C.F: Me prestaron un vestuario al inicio de los ensayos, pero estaba muy parecido al de Emiliano, entonces yo decidí e hice la propuesta de un vestuario diferente, que ya no uso mucho, pero que yo sé es del Coloso, entonces este personaje viene teniendo algo de Carlos Fernández que es el vestuario.

C.F: No. Lo conozco, lo aprecio mucho, lo respeto como actor, es una gran persona, tuve la oportunidad de trabajar con él en un gran proyecto, pero no, no hablé con él; es más, no querían ni siquiera que hubiéramos visto la novela antes.