Natalia Reyes quiso criticar a Rodolfo Hernández y terminó cometiendo un error

La actriz Natalia Reyes se hizo viral este fin de semana en las diferentes redes sociales, debido a un mensaje que escribió este domingo sobre el candidato presidencial Rodolfo Hernández.

Mediante su cuenta personal de Twitter, la artista invitó a sus seguidores a participar en la segunda vuelta presidencial antes de que se abrieran los puestos de votación, los cuales empezaron a recibir los primeros sufragios a las 8:00 a. m.

La bogotana, de igual manera, aprovechó el momento para mandarle fuertes pullas al exalcalde de Bucaramanga. Sin embargo, no se percató y cometió un error en la publicación.

“Si yo casi no pude dormir, no me quiero imaginar la noche que pasaron Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Que nos echen valeriana por el acueducto por favor”, indicó inicialmente.

Luego, la actriz se despachó en contra del ingeniero santandereano y puntualizó: “Por favor, escojamos un presidente que sepa (al menos) qué es el Tratado de Escazú”.

Ante estas declaraciones, la protagonista de Terminator recibió cientos de comentarios y críticas. Incluso, muchos internautas la cuestionaron debido a que no es el tratado de Escazú, sino el Acuerdo de Escazú.

“¿Tratado? Escojamos artistas que por lo menos sepan la diferencia entre ‘tratado y acuerdo’”, manifestó una usuaria en Twitter, quien además se burló públicamente de Reyes.

Si yo casi no pude dormir 🧟‍♀️ no me quiero imaginar la noche que pasaron Petro y Rodolfo 🤯.. que nos echen valeriana por el acueducto par favar🙏🏼 — Natalia Reyes (@nataliareyesg) June 19, 2022

El Acuerdo Regional de Escazú es un convenio internacional firmado por 25 países de América Latina y el Caribe respecto a los protocolos para la protección del medio ambiente en la región.

De acuerdo con la Universidad de Estados Avanzados (México), un tratado es la forma como se estructura un acuerdo en el derecho internacional. Es decir, que el tratado es el documento donde se especifican los detalles del acuerdo entre dos o más naciones.

“Tratado” JAJAJAJJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAAJJAJAJAJJAJA … escojamos artistas que por lo menos sepan la diferencia entre “Tratado y Acuerdo” pic.twitter.com/PXxdvYByw6 — Charo R ✈ (@CharytooR) June 19, 2022

Cabe recordar que la actriz anunció hace unos días que votaría por Gustavo Petro en las segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo 19 de junio.

“A estas alturas no hay que ser ‘petrista’ para votar por Petro”, afirmó la bogotana en su cuenta de Twitter, donde le ha mostrado todo su apoyo al candidato del Pacto Histórico.

Reyes también hizo un par de comentarios en sus redes sociales con respecto a las votaciones y aseguró que a los colombianos les tocó elegir “entre la peste y el cólera”, refiriéndose a los dos candidatos presidenciales.

Ante estas declaraciones, el polémico influencer y simpatizante uribista, Miguel Polo Polo, no quiso quedarse callado y le respondió rápidamente a la artista, que ha trabajado en numerosas producciones internacionales y nacionales.

“Vamos a ver si seguirás diciendo lo mismo, cuando Petro te expropie a punta de impuestos tus dividendos por el concepto del hotel Fénix”, precisó el sucreño.

Posteriormente, el creador de contenidos añadió: “Qué dirás en el momento que te quite el hotel de ese territorio ‘ancestral’ para dárselo a tus trabajadores, y a mis hermanos negros nativos de la isla Tierra Bomba”.

La reconocida actriz nunca ha ocultado su cercanía con las ideologías y posturas que promulga el Pacto Histórico, coalición de la que Gustavo Petro es el líder.