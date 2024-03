“No ande con mujer ajena”: Karen y La Segura le siguieron la cuerda a la mamá de Melfi tras visita

Karen dejó saber que a Nataly “le está costando lo de Melfi, está acostada ”, esto luego de que el cantante tomará la decisión de ponerle fin a su romance tras la visita de su mamá en donde le dice que ella no está de acuerdo con su situación sentimental y que debe saber que lo que hace no está bien.

“Nosotros le advertimos que no andará con mujer ajena, mozo es mozo y moza también ”, dijeron las creadoras de contenido.

Para las creadoras de contenido, hace falta un espacio en el que puedan desahogarse “sin necesidad de sentir que estoy siendo observada, sin sentirme juzgada, quiero que mi novio me abrace, quiero sentir que pasa, que la gente es honesta”.

“Yo sé que estamos aquí por un sueño, llega un momento en el que yo digo por qué me siento impotente, no poder hacer nada, no poder decir nada, hay gente viendo para le techo creyendo que todo es color de rosa”, señaló Karen.