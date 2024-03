Nataly Umaña le puso tatequieto definitivo a Melfi: “Parceros pa’ siempre”

El freno a la relación con Melfi en La casa de los famosos Colombia

Luego del tierno, pero contundente mensaje para Melfi de su mamá: “Mírame a los ojos, tú sabes que te quiero y te amo… sé que es dificil pero tienes que discernir entre lo real y lo irreal , y eso es irreal, eso no es verdad. Hay una vida que te espera afuera, hay gente que te ama afuera y eso si es real, tienes que discernir entre lo bueno y yo malo y esto que está pasando no es bueno” , el panameño está reflexionando sobre su actuar en el reality y ve que lo mejor que puede hacer es alejarse de Nataly.

“Desde que entré aquí he tratado de borrar todo recuerdo para concentrarme en el juego y en ser como quiero ser en el juego [...] ella me dijo ‘sé tú’, me he desenfocado de hacer contenido o de hacer algo aquí que muestre mi talento [...] estuve pensando a qué costo nos vamos a destruir y a fluir sin importar el tsunami que se está generando afuera, siento que estamos siendo egoístas”, dijo Melfi.

A lo que agregó directamente a Miguel: “No quería ser incongruente, me parece incongruente disfrutar contigo y decirte ‘bajémosle’ [...] Vine sola y tu viniste solo y no nos podemos desenfocar, te lo dije desde un comienzo ‘parceros huevón pa’ siempre, por mí pa’ siempre, a mí me encanta dejar tanto empalago y esa huevona… es que no soy yo. Tenemos que seguir jugando hasta donde este juego llegue”, dijo Nataly Umaña, mientras aclaraba en detrás de cámaras que la amistad siempre debe primar, aunque no sabe qué puede pasar.