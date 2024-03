Juan David Zapata se destapó sobre sus intenciones con Sandra Muñoz: “No me quiero apresurar”

Juan David Zapata se sinceró sobre Sandra Muñoz en ‘La casa de los famosos’

“A mí Sandra me gusta, me parece una mujer muy bonita, físicamente y más como persona. Qué es lo que pasa, que yo ahorita yo me quiero enfocar demasiado en mí, yo no estoy pensando en tener una relación, pero, si el día de mañana yo empiezo a sentir muchas más cosas por Sandra, afuera tendría algo con ella, pero no me quiero apresurar, simplemente dejo que toda fluya”, dijo, poniendo sobre la mesa sus intenciones.