“No estoy para mantener a nadie”: Marilyn Patiño se cansó y así respondió a constantes peticiones

Marilyn Patiño es una reconocida actriz y modelo oriunda de Cali, que es muy recordada por participaciones en novelas como ‘El capo 3′, ‘Sin senos no hay paraíso’ o ‘Los Reyes’. A lo largo de su carrera en la actuación, la mujer se ha caracterizado por hacer papeles de personajes empoderados y sensuales, donde suele resaltar mucho su belleza, la misma que mantiene a sus 49 años de edad.

A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram donde cuenta con más de un millón de seguidores, la caleña suele compartir con sus fanáticos diferentes facetas de su vida profesional y privada, demostrando que es una mujer apasionada por su trabajo, que disfruta lo que hace y que tiene a su familia como un gran motor.

La modelo habló de algunos mensajes que ha recibido en su cuenta de Instagram | Foto: Instagram: @marilynpatino1

En las diferentes publicaciones que realiza, la modelo atrae una gran cantidad de ‘me gustas’ y de comentarios, algunos que pueden ser un poco subidos de tono y que, además, también le llegan a través de los mensajes directos de esta plataforma. Recientemente, la famosa reveló que no se siente bien con algunos propuestas que le realizan sus seguidores.

De hecho, Patiño confesó que le han llegado algunas proposiciones que van más allá y por eso, a través de historias en su Instagram, dejó en claro su posición al respecto, enviándole un contundente mensaje a quienes le escriben con estas insinuaciones.

“Me acaba de llegar, o sea hoy he revisado varios mensajes, diferentes mensajes, unos muy lindos, preciosos, de los fans o seguidores, para no decirles fans que esa palabra me parece como tan. Pero también de seguidores donde me dicen mamacita y no sé qué, me entró uno que dice ‘quiero que seas mi sugar mommy’”, dijo.

Envió un contundente mensaje

La actriz fue clara aseverando que nunca ha contemplado ser un sugar mommy. | Foto: Foto tomada de Instagram de @marilynpatino1

La modelo fue contundente al señalar que ella no es del tipo de mujer que suele mantener a hombres ni a nadie. “Yo sé que hay mucho peladito que lo busca a uno ya mayorcito y les gusta la mujer ya mayorcita, que de pronto esté casada o comprometido. Pero yo no soy de esas, conmigo se equivocaron, a mí antes denme plata, si no colaboran con la causa no se puede”, agregó.

En el video, la caleña recalcó en repetidas oportunidades que ella no está para ese tipo de planes y por ello invitó a estas a personas a buscar en otra parte.

“Búsquense en otro lado a la sugar mommy porque antes a mí me tienen que colaborar, a mí me deben colaborar, a mí me deben sumar a la causa. Yo no estoy ni para mantener a nadie, ni pa conseguirme un pollo, ni para el colágeno, no me interesa”, finalizó.

Hace poco había hablado de su vida amorosa

Anteriormente, la modelo había hablado sobre el amor. | Foto: Instagram: @marilynpatino1

Hace pocos días, en una entrevista con la periodista española Eva Rey, la actriz se había referido a su vida amorosa. La comunicadora le preguntó acerca de su esposo y, en medio de su respuesta, se refirió a lo que piensa de las relaciones largas.