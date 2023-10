Marilyn Patiño reveló el día que quedó pálida por robo en Cali: “pensé que había perdido mi bebé”

La inseguridad en Colombia es una situación que no da tregua y no discrimina a sus víctimas, es por esto que cualquier persona puede salir afectada por las malas intenciones de los ladrones, que día a día atacan en todas las ciudades.

Recientemente, fue la modelo y actriz, Marilyn Patiño, quien ha participado en programas como También Caerás, ¿Quién es la máscara? , y en telenovelas como Los Reyes, Juego Limpio, Sin tetas no hay paraíso, La sucursal del cielo, Oye bonita, Un sueño llamado salsa, Escobar: el patrón del mal, El capo 3, La viuda negra, entre otros, quien contó que fue víctima de una estrategia de robo en la ciudad de Cali.

Marilyn Patiño destapó su vida amorosa y dio consejos: “Si está muy enamorado, por ahí no es”

Contexto: Marilyn Patiño destapó su vida amorosa y dio consejos: “Si está muy enamorado, por ahí no es”

Marilyn Patiño habló de la vez que la robaron en Cali

Rey le preguntó directamente a Patiño cómo fue la vez que la robaron el Cali, a lo que ella respondió: “Te pinchan el carro, y entonces te avisan los que van en las motos ‘mira, tienes la llanta pinchada. Para, yo te ayudo a despinchar’, entonces uno empieza a buscar la primera vulcanizadora que encuentre y ahí en la primera vulcanizadora que encuentras, tú crees que no viene nadie, entras, le dices al muchacho que te cambie la llanta, y cuando te bajas a mirar los huecos que tiene la llanta ellos te apuntan y te dicen ‘páseme todo’”.

Marilyn aclaró que ella no tuvo otra opción más que entregarles todo lo que ella tenía en el momento: “Les pasé mi cartera, todo, se me llevaron documentos, pasaporte, todo, pero el carro si me lo dejaron, ya tocó esperar hasta despinchar para poder irme”.