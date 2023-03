“No me parece serio”: empresario español se quejó de Colombia por una ‘invitación’ para dar charla gratis

A través de redes sociales, Iván Jiménez, especialista español en innovación, diseño estratégico y creatividad, habló con los seguidores que tiene en TikTok. En esta oportunidad, las declaraciones del creativo llamaron la atención, pues dio a conocer que rechazó una invitación que recibió para venir a Colombia y dar una ponencia.

Pese a que tuvo el interés, el hombre comentó que, aunque solicitaron de sus servicios, en la invitación él mismo debía costear todo, por lo que esto le generó incomodidad y quiso divulgarlo en los escenarios de interacción social; hasta el punto en el que el clip traspasó las fronteras digitales.

Una conferencia gratis

Según la confesión de Jiménez, fue contactado por una mujer quien le hizo una cordial invitación para dar una ponencia en una universidad de la capital colombiana, Bogotá. Dicho contacto fue a través de Instagram y el empresario procedió a compartir sus datos para obtener más información al respecto.

Entonces, el español recibió e investigó acerca de la oferta; de hecho, contó que le mandaron un correo electrónico “donde me dice que es tal universidad, yo como no la conozco, investigo. Efectivamente, es real, que no es poco. Tiene reputación, es reconocida. Me da toda la información”, manifestó el experto en diseño estratégico.

En ese orden de ideas, Iván Jiménez expresó que le envió las tarifas por su trabajo; además, también detalló que los gastos del avión y el hospedaje debían ser asumidos por los interesados en el que él diera la conferencia.

“Le mando un correo y le digo: ‘Oye mira, mi tarifa es esta: necesito que me pagues el avión y el hotel’, que tampoco me pongo muy exquisito. Yo no quiero una suite entera en el Hilton, con una habitación normalita me vale”, reveló el creativo en TikTok.

No obstante, fue cuando el extranjero quedó totalmente sorprendido, ya que, según su relato, la mujer le dijo que al tratarse de una entidad pública carecían de dinero. En otras palabras, esperaban que la charla del especialista fuese gratis.

Por lo tanto, el hombre comentó que respondió de la siguiente manera: “No me parece muy lógico que me tenga que pagar yo el vuelo, hotel y que encima no me pagues para una charla. No me parece serio sinceramente”.

Tras lo compartido por Jiménez, el video se esparció y tuvo gran acogida de los usuarios de la red social china y, ante todo lo ocurrido, el español resultó concluyendo que no aceptó la invitación, pues eso significaría pérdida de capital: “Si están pensando en que vaya a dar una ponencia, por favor si es gratis no me inviten. Se lo agradezco, pero perdiendo dinero como que no”, expresó.

Por su parte, los internautas también quisieron compartir uno que otro punto de vista, ya que el empresario cuestionó: ¿Qué harías tú?

Algunos seguidores escribieron: “Por gusto iría de vacaciones. Trabajo es trabajo y no puede suponer pérdidas económicas”; “Lo mínimo que aceptaría es no cobrar por la charla, pero que me paguen todos los gastos al menos”; “Iría con un plan de marketing para enseñar mis productos”; “Las universidades públicas aquí tienen mucho dinero, que lo malgasten es otra cosa”; “No, no iría. Lo gratis no se valora. Tu tiempo vale y mucho”; “Cuando se ama lo que se hace puede hacerlo gratuito. Pero pagar viáticos, ahí sí se pasaron”, se lee en TikTok.

A continuación, la recopilación de las declaraciones que hizo públicas el empresario español:

Teniendo en cuenta datos compartidos en el blog meetmaps, el cobro que hace una persona por dar una ponencia es relativo. Sin embargo, el precio puede depender de factores como la distancia en la que se encuentra el evento, el nivel de experiencia y el estatus.