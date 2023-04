“No me salude”, Cintia Cossio le niega un abrazo a su cuñada Carolina Gómez

Desde que la ‘influencer’ Carolina Gómez entró oficialmente al clan Cossio han sido muchos los rumores sobre su supuesta enemistad con dos de las integrantes de la familia, específicamente las hermanas de Yéferson: Cintia y Gisela. Muchos cibernautas han afirmado que la paisa de 19 años no ha sido del agrado de las creadoras de contenido y que las peleas y rencillas están a la orden del día.

Estos rumores han llegado a oídos de los mismos protagonistas y estos han sabido responder de la mejor forma posible, pues siempre que están envueltos en una polémica, ellos hacen todo lo que esté en sus manos para sacarle provecho y generar contenido basado en ello para seguir facturando la millonada que reciben mensual cada vez que publican un video en sus cuentas oficiales de Instagram, TikTok y Facebook.

Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Esta vez fue la misma Cintia quien publicó en sus historias de Instagram un video parodia en el que ella está muy tranquila mirando redes junto a su hermano. De un momento a otro entra Carolina en el encuadre y saluda de forma muy amorosa a su novio, para luego dirigirse a su cuñada y hacer lo mismo en forma de amistad y fraternidad. Sin embargo, la hermana de Yéferson no tenía ningunas intenciones de saludar a Gómez y ni siquiera la dejó acercarse a ella, pues el empujón que le metió fue bárbaro.

Cintia, Gisela y Yéferson junto a su mamá. Foto: Instagram @gisela.mc. - Foto: Foto: Instagram @gisela.mc.

Mientras Cintia atacaba de forma agresiva a Carolina, se logra escuchar de fondo una frase de la canción Acuetate de El Alfa y otros seis artistas que dice: “no me salude que no somos pana”, lo que da un mensaje muy claro que Cossio no quiere tener absolutamente nada que ver con su cuñada.

Todo esto hizo parte de una escena cómica muy bien lograda por parte de los Cossio y la nueva integrante de la familia, quien se ha adherido a la perfección en el tren de humor y creación de contenido que esta familia ha sabido navegar por muchos años y los ha convertido en varios de los ‘influencers’ más conocidos del país y de los que más dinero ganan, pues este se puede ver en todos los viajes lujosos que se dan, en las comodidades en que viven y lo solidarios que son.

Carolina mueve sus caderas como Shakira

Gómez sabe muy bien que su belleza es apetecida por muchos, por eso decide hacer videos en TikTok donde se ve ligerita de ropa y muestra sus habilidades en el lipsync y el baile. En el último post que se ve en su perfil oficial aparece la influencer con un bikini rojo, unos short de jean muy sugestivos y la paisa hace gala de este look mientras mueve sus caderas como Shakira.

La nueva pareja de Yeferson Cossio tiene 10 años menos que él. - Foto: @carolinagomezec

El clip ya cuenta con más de 1,7 millones de reproducciones y muchos comentarios en los que exaltan los atributos físicos de la paisa, que cuida con un régimen de gimnasio que requiere de mucha disciplina y una alimentación balanceada y saludables, dos cosas que comparte con su novio.

“Hermosa duela a quien le duela 💋😘”; “Esa niña parece una Barbie”; “Es una perfección de mujer 🥰”; “Es hermosa, parece una muñeca 🥰”; “Es hermosísima 🥰🥰 no cabe duda que Yeff sí tiene un buen gusto con las mujeres... 🥰”; “Es divina y la queso…”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, donde Carolina mueve sus caderas adornadas por cadenas doradas al son de Hey Sexy Lady de Shaggy.

Mientras tanto, Carolina sigue muy contenta con su relación y Cossio también está feliz con la paisa a su lado, a quien ha defendido en constantes ocasiones pidiendo mesura con los comentarios que le hacen, pues si en algún momento se llegan a pasar con ella o llegan a ofenderla, también lo estarían haciendo directamente con él.