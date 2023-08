“No sé si es la indicada”: las palabras de Yeferson Cossio a su novia Carolina Gómez

Yeferson Cossio no se guardó nada y defendió a su novia de críticas por contenido que hicieron: “Necesitas un autoanálisis”

Contexto: Yeferson Cossio no se guardó nada y defendió a su novia de críticas por contenido que hicieron: “Necesitas un autoanálisis”

“Ella es más que un físico, por favor, dejen de suponer de las vidas ajenas, tanto en lo bueno como en lo malo. Ustedes realmente no conocen a ninguna persona de las que siguen, entreténganse, pero no hagan daño a personas que no les han hecho nada a ustedes solo porque es la nueva pareja de alguien”, finalizó la creadora de contenido.