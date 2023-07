Yeferson Cossio no se guardó nada y defendió a su novia de críticas por contenido que hicieron: “Necesitas un autoanálisis”

Recientemente, Yeferson Cossio no se quedó atrás con el boom que generó el próximo lanzamiento de Barbie, la película , pues compartió a través de sus redes sociales lo que sería un nuevo sencillo que llevaría por título Muñequita . Este proyecto, pese a que no se confirmó aún, manejaría toda una temática rosa y diferente.

Yeferson Cossio no se quedó callado y reaccionó, llevando las cosas con calma y defendiendo a su compañera sentimental. El influencer no fue grosero, pero sí cuestionó qué clase de persona hablaría así de una mujer.

Yeferson Cossio se despacha contra mujer que le recordó a su exnovia

“Antes veía mucho tus videos, pero ya sin Jenn me da mucha nostalgia verlos. Perdón por no superar el hecho de que ya no sean pareja, pero es que Jenn es única. No tengo nada en contra de esta chica, solo que me hace falta verlos juntos siento tristeza ver videos sin ella”, fueron las palabras de la seguidora.