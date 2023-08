Yéferson Cossio y la “propuesta” a su novia en un lugar poco conocido del mundo

Yéferson Cossio siempre está dando de qué hablar por el contenido que comparte en sus redes sociales. No en vano, suma más de 10 millones de seguidores en Instagram.

View this post on Instagram

De inmediato, Carolina responde con una risa nerviosa, asegurando que pensaba que le iba a pedir la mano. “Tan bobo. ¿Usted no me va a pedir matrimonio nunca? ¿Qué le cuesta?”, dijo entre risas.

Al final, ambos terminaron abrazados, lo que hizo pensar a varios que se trataba de un video que ellos habían pensado con anterioridad y que no se había tratado de una escena orgánica.

“Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos, de pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran 10 años”, reveló a Radio Divaza.

De acuerdo con la famosa, su relación no estaba funcionando pues querían cosas diferentes para sus vidas:

“No se pudo arreglar porque yo entendí que definitivamente no, ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas, de pronto él intentaba ceder a una relación más estable, más tranquila, pero, pues yo no iba a ceder a que él hiciera sus fiestas y sus cosas”.

En ese momento afirmó que no planeaba estar otra relación muy pronto , pues tenía mucho para sanar.

“Se trata más de uno mismo. Les voy a ser superconcreta. Yo tuve una relación de diez años y después de eso me quiero dar mi espacio, trabajar en mí misma, sanar muchas cosas. Me quedaron muchos aprendizajes de esa relación que jamás volvería a repetir”.

Además de eso, también dejó claro que no quería volver con Yéferson:

“No regreso con mi ex porque no, porque se acabó. Es que, ¿cómo les hago entender que ya pasamos esa página? Se pasó la página y ya cada quien está viviendo su vida. No hay rencores, sea lo que sea que haya pasado, acá hay gratitud y aprecio porque obviamente hubo momentos muy bonitos, muchísimas enseñanzas y yo creo que eso es lo que todas las personas deberíamos guardar al terminar una relación”.