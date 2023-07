Yeferson Cossio se despacha contra mujer que le recordó a su exnovia Jenn Muriel

Yeferson Cossio y Jenn Muriel siguen siendo testigos de la relevancia que tenían juntos en el mundo de las redes sociales, donde los dos son dos de las luminarias más importantes en dichas plataformas y donde tienen una fanaticada conformada por millones que aún hoy los quieren seguir viendo juntos, cuando hace más de un año ellos decidieron seguir sus caminos de forma opuesta.

Se dice que esta decisión se tomó impulsada por el deseo de Muriel de terminar la relación, pues Yeferson le habría sido infiel y meses después se revelaría que el paisa habría sido pillado besando a otra mujer que muchos atinan a decir fue la también creadora de contenido Aída Victoria Merlano, a quien se le vio muy acaramelada con Cossio en 2022.

Yeferson Cossio y Jenn Muriel tuvieron una relación de 10 años. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

El caso es que la historia de Yeferson y Jenn terminó hace mucho tiempo y ellos ya superaron su “tusa”, pues los dos ya tendrían un nuevo amor en su horizonte. Cossio fue el primero en mostrar una nueva pareja a toda su audiencia, siendo la modelo de 19 años Carolina Gómez la afortunada, quien conquistó al paisa con su ternura y su escultural cuerpo, con el que se ha ganado el rótulo de “muñeca”.

Por su parte, Muriel aún no ha confirmado ninguna relación después de haber estado 10 años con Cossio, sin embargo, la han rodeado varios tumores sobre algunos de los hombres que podrían ser su nueva pareja y el que más ha resonado es el cantante monteriano Manuel Turizo, quien en este momento está en boca de todos gracias a su nuevo lanzamiento con Shakira, Copa Vacía, donde él se muestra como todo un galán que captura a una sirena y luego la desecha.

La pareja vivió un inesperado reencuentro durante un momento especial para la creadora de contenido. - Foto: Instagram @yefersoncossio

El hecho de que Cossio y Jenn ya tengan a otras personas en su corazón incrementó más la desilusión de sus fans de verlos juntos, como lo mostró una cibernauta en Facebook, quien comentó una de las publicaciones de Yeferson alegando que aún lo quiere ver con Muriel. “Antes veía mucho tus videos, pero ya sin Jenn me da mucha nostalgia verlos. Perdón por no superar el hecho de que ya no sean pareja, pero es que Jenn es única. No tengo nada en contra de esta chica, solo que me hace falta verlos juntos siento tristeza ver videos sin ella”, fueron las palabras de las seguidora.

Obviamente, Yeferson leyó dicho comentario y no se quedó callado al respecto, pues aunque entiende la percepción de la cibernauta y le respeta su derecho a opinar, también le dejó muy claro que él está feliz con su nueva pareja y que ahora esa es la realidad, él está con Carolina, están construyendo una vida juntos y nadie impedirá que dicho proyecto de vida se lleve a cabo.

Yeferson y Carolina. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

“Entiendo y respeto tus sentimientos, de hecho, agradezco la forma en que lo dices, por eso he aquí mi respuesta. La vida es un cambio constante: lo que fue, simplemente fue. Estoy muy agradecido porque para bien o para mal, gracias a cada una de las personas de las decisiones que he tomado, es que estoy donde estoy. Pero el pasado se quedó atrás. Ahora hay una nueva etapa en mi vida y me siento muy bien en ella, supongo que es lo realmente importante”, declaró el influencer en su respuesta.

Luego de esto Cossio le invitó a la seguidora a que lo acompañe en sus nuevas aventuras con su nuevo amor, pero también le atinó a decir que si no se siente “cómoda” con todo lo nuevo que hay a su alrededor, es mejor que lo dejara de seguir porque ya no le estaría dando “lo bonito” que antes le daba y de nuevo le volvió a dar las gracias por haberle visto su contenido hasta hoy.