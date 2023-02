“No sufro problemas de plata”: Álvaro Lemmon desmintió rumores sobre su situación económica

Alvaro Lemmon es uno de los comediantes más recordados del programa de humor Sábados Felices. Fueron décadas en las que el costeño, de 76 años, estuvo divirtiendo a los colombianos frente a las cámaras de la televisión, pero llegó su jubilación y su rostro no volvió a aparecer.

No obstante, en febrero de 2022, Lemmon acaparó la atención de los portales de farándula y entretenimiento al protagonizar un video en donde se le vio vendiendo mochilas, en una calle de Santa Marta, y denunciando que su situación económica no era confortable.

Frente a la situación de ese momento, Caracol Televisión emitió un corto comunicado de prensa y entregó su versión sobre la supuesta quiebra en la que se encontraba el humorista. Además, puntualizó que el comediante tiene su respectiva pensión.

Álvaro Lemmon, comediante colombiano conocido como el 'Hombre Caimán' - Foto: Instagram: @alvarolemmonoficial

“Álvaro Lemmon se encuentra legalmente pensionado hace más de 15 años. Desde Caracol Televisión agradecemos el aporte del humorista, al igual que su dedicación para la consolidación de Sábados felices como el programa de humor preferido de los colombianos”, precisó.

Pese a que insistió que, para ese momento, tenía complicaciones financieras, el ‘Hombre Caimán’ admitió en diálogo con SEMANA que el video viral vendiendo mochilas fue pactado con el influenciador que lo publicó, con el objetivo de monetizar las redes sociales.

Incluso, el comediante había confesado que recibiría cerca de 2.700 dólares (10 millones de pesos, aproximadamente) por la grabación, ya que el creador de contenidos se comprometió a pagarle esa suma de dinero.

Álvaro Lemmon, el hombre caimán, vendiendo mochilas en Santa Marta - Foto: Instagram/@alvarolemmonoficial

Pues bien, un año después del polémico video, Álvaro Lemmon fue invitado al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno, donde desmintió los rumores de su supuesta crisis económica, y además, explicó el motivo por el cual decidió participar en esta grabación que conmocionó y generó rechazo entre los colombianos. Incluso, varios de sus colegas, cuestionaron la veracidad de lo que sucedió, aunque afirmaron qué: “si Álvaro hizo eso, fue por algo”.

“No sufro problemas de plata, ni nada de nada. El otro día salí vendiendo mochilas, y lo hice porque me ofrecieron 500 dólares por una vainita que hice en las redes y me lo dieron. (...) Lo hice y eso se volvió viral, impresionante, pero mi familia como es tan bruta pensó que estaba pidiendo limosna. (...) Yo lo que estoy haciendo es publicidad para mi producto, para mi show; yo no estoy pidiendo limosna”, dijo el humorista en entrevista para el programa.

“Pretenden que viva con $1′800.000″: el ‘Hombre Caimán’ habló con SEMANA

Álvaro Lemmon aseguró que efectivamente cuenta con una pensión, de la que debe descontar deudas como los créditos de las universidades de sus hijos, salud, arriendo y servicios. Y que debe vivir con $1′800.000. “Tengo una pensión que me fue otorgada por Colpensiones, la cual coticé en mis 45 años que estuve laborando para el Canal Caracol”, dijo.

Y, refiriéndose a quienes lo criticaron, añadió: “Pretenden que viva con $1.800.000 cuando ellos tienen otras entradas, pues trabajan en emisoras como César Corredor (‘Barbarita’) y ‘Polilla’ (Nelson Polanía), que son los que me han criticado y me mandan a vivir tranquilo con ese sueldo, porque ellos no viven con ese monto”, concluyó el humorista.

'Polilla' revela que Álvaro Lemmon, el 'Hombre Caimán', tiene "considerable" pensión - Foto: Instagram: Polilla

Por último, la pareja se refirió a un comunicado que ronda las redes sociales, que firman las familias Lemmon Ballestas y González Ballestas y en el que también se critica al ‘Hombre Caimán’. En uno de sus apartes, el comunicado de la familia del comediante dice: “Rechazamos y no aprobamos el comportamiento que él, en compañía de su esposa, han mostrado en redes sociales (...)” .

“Con los autores de este comunicado no tenemos contacto y son otros familiares los que nos han ayudado desinteresadamente”, dijo la esposa de ‘El Hombre Caimán’. Ellos seguirán luchando y vendiendo lo que deban vender. “Él tiene que sacar adelante a sus hijos, porque si él no les paga las universidades ¿Quién se las paga?”, sentenció Martínez.

Finalmente, el humorista utilizó su cuenta de Instagram para aclarar todo lo que estaba sucediendo con su situación.