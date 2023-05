Los fans de la expareja no superan la ruptura entre los cantantes.

¿Olvídala, mejor olvídala?, Anuel le pide disculpas a Karol G de manera particular en concierto

Karol G y Anuel fueron una de las parejas más queridas de la farándula internacional, por lo que la presunta traición del boricua a la colombiana dejó a más de uno con el corazón roto y entusado.

La historia que parecía no tener continuación después de al menos dos años, y varias producciones musicales contundentes, volvió a causar revuelo este 2023, todo por un mensaje que Anuel le envió a la bebecita, como le decía de cariño a la paisa.

Yeison Jiménez comentó la foto de Anuel, ex de Karol G - le tiró a Feid - Foto: instagram @anuel

Esto con una canción en la que comparaba lo que le haría sentir su nuevo novio (aunque no han confirmado) y como la hacía sentir él. El sencillo es un reguetón titulado Mejor que yo. Pero Karol en ningún momento se pronunció al respecto del asunto y, en cambio, optó por ignorarlo por completo.

No obstante, en otra oportunidad, el boricua se tomó una foto con un cartel que decía: “Fuck you Ferxxo”.

Ante lo cual, Feid, el artista colombiano con el que vinculan a la antioqueña, le contestó con un video que se hizo viral en las redes sociales, que decía: “Anuel ya no es bebecita, es mor”. Una Expresión típica de Antioquia para referirse a una persona con cariño.

¿Anuel no olvida a Karol G? La mencionó de nuevo en pleno concierto. - Foto: Tomadas de Getty Images/Instagram @karolg - Montaje: SEMANA

Dicho esto, recientemente en un concierto del puertorriqueño, le pasaron un cartel de uno de sus fanáticos asistentes al evento que decía: “Perdónalo bebecita”. E iba acompañado de varias fotografías que la pareja compartió en su momento, en sus respectivas cuentas de Instagram.

Al tenerlo en sus manos, el boricua manifestó: “Reina, te están hablando, pero ya basta, demuéstrale al mundo que se necesita es paz. Real hasta la muerte”.

Sin embargo, hay que decir que Anuel dejó a Karol y en menos de lo que canta un gallo (como coloquialmente se dice en Colombia) ya estaba casándose con Yailin, una rapera dominicana, a quién dejó embarazada de Cattleya, una bebé que nació en este 2023.

Yailin, expareja de Anuel, pone frase de Karol G - Foto: instagram @yailinlamasviral

Pero rápidamente Anuel se separó de Yailin, incluso antes que su beba naciera. Por lo que el amor con la dominicana fue flor de un día. La rapera le tiraba a Karol, pero luego del mensaje que envió Anuel a la colombiana, Yailin se unió al team ‘Mañana será bonito’, tal como el álbum de la paisa, que, dicho sea de paso, logró llegar a ser número uno en las listas de música a nivel mundial.

Lo cual fue considerado un hito en la música, debido a que ello nunca antes ocurrió con un álbum que estuviera grabado en español, por una mujer y menos una latina, dejando de esta manera, el nombre de Colombia en alto.

La cruda confesión de Karol G sobre su carrera musical

Vale decir que la artista colombiana no ha dicho nada puntual, pero ha dejado que sean sus logros los que hablen por ella.

En las últimas semanas, ha sido portada en varias revistas reconocidas e invitada a diversos programas que son considerados referentes en la industria de la prensa mundial, como la revista Vogue, GQ, W Magazine, Saturday Night Live, entre otros. De hecho, recientemente fue la imagen de la primera plana de la revista Elle, en su edición de Estados Unidos.

Karol G es la protagonista de la nueva portada de Revista Elle USA. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

La artista dijo, entre líneas, que hubo personas que creyeron que se trataba de una broma: “Mi padre, siempre, incluso cuando yo no quería, me decía ‘sí, vamos, lo vamos a lograr. Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma’”.

“Fue un desafío seguir creyendo en mí misma. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzada y hubiera abandonado todo”, manifestó la colombiana.